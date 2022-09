Nissan, arriva il nuovo X-Trail e con l'ibrido è pronto a stupire

Versioni 2WD 5 posti da 204 Cv di potenza, 4WD 5 e 7 posti da 213 Cv

Nissan ha svelato in una presentazione statica digitale il nuovo X-Trail, quinto modello elettrificato che il marchio giapponese presenta nel 2022. X-Trail arriva quindi, alla sua quarta generazione (più di 20 anni di commercializzazione) con un numero davvero importante sulle spalle del suo nome: 7 milioni, infatti, le unità finora vendute. Questa nuova versione è realizzata sulla piattaforma CMF-C dell’alleanza Nissan-Renault, la stessa del Qashqai, da cui eredita anche lo schema della motorizzazione e-Power, uno dei più avanzati del momento.

Si tratta di una configurazione che utilizza un piccolo termico solo come generatore, perché la trazione è affidata esclusivamente ad unità elettriche, quindi: niente pesi eccezionali dovuti a super batterie e praticità di rifornimento da auto a benzina. Il portellone posteriore è in materiali compositi, portiere anteriori e posteriori, parafanghi anteriori e cofano sono in alluminio. Ora affrontiamo il cuore dell’auto: l’e-Power.

Come anticipato, si tratta di un sistema efficiente e furbo: in Italia, infatti, quasi dappertutto, si paga il bollo solo sulla parte termica, in questo caso un 3 cilindri, di 1.5 litri alimentato a benzina e a rapporto di compressione variabile, da 158 Cv (i Cv elettrici, per i primi 5 anni, non sono tassati, poi si arriva al 25%).

La potenza erogata dal sistema, invece, è di: 204 Cv, con 330 Nm di coppia, per la 2WD, disponibile solo con 5 posti; la 4WD, disponibile con 5 o 7 posti, ha potenza totale è di 213 Cv (c’è un altro motore sull’asse posteriore, che eroga 123 Cv ed altri 195 Nm di coppia, ma i valori complessivi non sono ma la sommatoria dei dati). Un’alchimia già abbondantemente collaudata con successo sulla Qashqai, che riduce drasticamente i consumi, soprattutto su percorsi urbani. Si parla di 5.8, massimo 6.6 litri per i classici 100 km. La silenziosità, poi, è assicurata. Anche il sistema integrale e-4ORCE è avanzatissimo ed efficiente, grazie a una risposta immediata, come mai potrebbe essere in caso di termici, per la regolazione della coppia motrice tra i due assi, secondo necessità. Il sistema agisce anche sull’azione frenante sulle singole ruote, adattando al meglio il mezzo ad ogni condizione di marcia: dalle curve, alle strade bagnate o innevate.

L’e-Power monta anche un’altra tecnologia mediata dalle elettriche pure, l’e-pedal ed attivandolo, praticamente, si guida solo con il pedale del gas: dai giù e la macchina cammina, togli e si ferma e, in questo caso, anche se non arriva ad arrestarsi totalmente, si parla di decelerazioni importanti, con una forza pari a 0,2 g. Ovviamente, in frenata e rilascio, si ricarica anche la piccola batteria.

Vediamo qualche altra chicca tecnologica: totale integrazione con gli smartphone e c’è l’In-Car WiFi, per collegare fino a sette dispositivi; app NissanConnect Services, per gestire e monitorare il veicolo in remoto; display ad alta risoluzione NissanConnect da 12,3”; grosso Head-Up Display (HUD) da 10,8 pollici; funzioni Home-to-Car compatibili con i dispositivi Google Assistant e Amazon Alexa; sistema Pro Pilot di ultima generazione, che in abbinamento al Navi-link, è in grado di regolare accelerazione, frenata e velocità, anche in base ai limiti e alle informazioni sui tracciati; nuovo Intelligent Forward Emergency Braking con funzione predittiva, in grado di leggere la strada oltre l'auto che precede e di rilevare ostacoli, anche di notte e attivo anche in retromarcia (utilissimo quando si esce dai parcheggi); fari adattivi; un nuovo airbag centrale, posizionato tra conducente e passeggero, per ulteriore protezione in caso di urto. Per promuovere la commercializzazione, Nissan ha organizzato un e-Xperience Tour e basta andare sul sito (www.nissan.it), per individuare la tappa più comoda e farsi un’idea. Da subito, disponibili tutte le versioni, per quattro allestimenti e prezzi che partono dai 38.080 euro.

