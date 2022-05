Mercato dell'auto, crollo delle vendite per il Gruppo Stellantis (Peugeot e Fiat Chrysler)

18 maggio 2022 a

a

a

Ad aprile le immatricolazioni delle vetture del Gruppo Stellantis (Peugeot e Fiat Chrysler Automobiles) nei Paesi Ue, Efta e Regno Unito, hanno registrato un calo del 31%: 155.861 unità, rispetto alle 225.970 dello stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dai dati dell'Acea, Associazione dei costruttori auto europei. La quota di mercato del gruppo è del 18,8% rispetto al 21,7% di aprile 2021. Da gennaio ad aprile 2022, precisa l'Acea, le immatricolazioni di auto nuove sono diminuite del 14,4% in tutta l'Unione Europea, per un totale di 2.930.366 unità. Il sostanziale calo delle vendite di auto in marzo e aprile ha ulteriormente ridotto le prestazioni cumulative. Tra i mercati chiave dell'Ue, l'Italia ha registrato il calo più netto (-26,5%), seguita da Francia (-18,6%), Spagna (-11,8%) e Germania (-9,0%).

Da Fiat la nuova 500 elettrica "La Prima by Bocelli" dedicata a chi ama la musica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.