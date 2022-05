Da Fiat la nuova 500 elettrica "La Prima by Bocelli" dedicata a chi ama la musica

A bordo un sofisticato impianto hi-fi Jbl messo a punto grazie ad Andrea e Matteo Bocelli

Anche una piccola auto come la 500 può trasformarsi in una sala d’ascolto di musica di alta qualità. Basta salire a bordo della Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, versione speciale open air a trazione full electric della Fiat a quattro ruote più popolare nel mondo, realizzata con un impianto audio specifico della Jbl e presentata alla stampa in un evento che si è tenuto all'Alpemare Beach Club di Forte dei Marmi.

Quest’auto nasce dalla collaborazione di Fiat e Jbl con il maestro Andrea Bocelli ed il figlio Matteo Bocelli. In particolare, seguendo le indicazioni della famiglia Bocelli, Jbl ha messo a punto un sistema premium audio di altissima qualità dotato, per la prima volta nella storia dell’auto, della tecnologia Virtual Venues che rende totalmente immersivo l’ascolto. Andrea Bocelli ha scelto quattro ambienti ideali tra tutti i luoghi in cui più ama esibirsi e i tecnici Jbl hanno fatto in modo che le stesse condizioni reali di ascolto si possano ripetere nell’abitacolo della 500.



Così la funzione “My music room” trasforma l’auto in una piccola camera accogliente con un suono colorato e caldo, spiega il tenore: “Come il mio spazio musicale preferito in casa mia: un bozzolo rilassante dedicato alla perfezione del suono”

“My recording studio”, invece, racchiude “l’acustica dello studio (di Bocelli): uno spazio intimo progettato per gli artisti per catturare la perfezione";

“Verdi Opera House” trasporta gli ascoltatori al centro delle prime file del teatro dell’Opera Giuseppe Verdi di Pisa, dove - spiega ancora il maestro - “ho fatto il mio debutto al Teatro Verdi di Pisa, uno dei luoghi più belli del mondo. L’abbiamo mappato acusticamente per darvi l’esperienza completa del Teatro dell’Opera”;

“My Open-air Arena”, infine, riproduce l’atmosfera tipica di una performance dal vivo in un luogo all’aperto: “Questa acustica si ispira al Teatro del Silenzio - ha detto -, la mia arena toscana in cima alla collina, dove la pace della natura ospita l'energia pura degli spettacoli all’aperto”.

A queste quattro funzioni, poi, l’impianto ne abbina molte altre tipiche dei migliori sistemi hi-fi d’alta gamma, come il controllo automatico ed elettronico, tramite un algoritmo particolare, della qualità della riproduzione musicale percepita in rapporto alla velocità di marcia della vettura. L’elettronica garantisce anche la massima qualità indipendentemente dal fatto che si viaggi o meno con la capote aperta.



“Con Andrea e Matteo Bocelli abbiamo sviluppato un grande progetto – ha dichiarato Olivier Francois, ceo di Fiat e Stellantis Global cmo – che vede anche il nuovo singolo di Matteo Bocelli, “Tempo”, colonna sonora dello spot di lancio della nuova vettura. Con la Nuova 500 La Prima by Bocelli, quindi - ha sottolineato Francois -, non abbiamo semplicemente progettato un’auto. Abbiamo progettato un’esperienza, una bella esperienza italiana”.

“Grazie a Fiat 500, icona di stile nel mondo - ha invece affermato Andrea Bocelli -, abbiamo unito le forze per offrire un’esperienza nuova, di bellezza e di armonia multisensoriale. La macchina è il posto migliore per ascoltare la musica. E grazie alla tecnologia innovativa messa a punto, ogni tragitto potrà tingersi dell’emozione desiderata, e la nostra voce interiore (perché tutti, nel nostro cuore, cantiamo) potrà avere il respiro di un teatro, di un’arena a cielo aperto, di uno studio di registrazione… Onorato che questo esclusivo modello di Fiat 500 mi sia intitolato, penso però che idealmente porti il nome di chi la sceglierà, decidendo di frequentare e praticare la bellezza, guidandola”.

“Grazie a Fiat per aver reso possibile questo progetto e questo straordinario sistema audio – ha commentato Matteo Bocelli - Grazie a Olivier e a tutto l’eccezionale team che ha lavorato duramente dietro questo progetto per mesi insieme. E grazie a William9 e al suo team per l’impeccabile e bellissimo lavoro nel video ufficiale di Tempo, una canzone che ho co-scritto e a cui tengo molto”.

Intanto la Nuova 500 elettrica,a prescindere da questa nuova versione speciale, è già il modello più premiato, prima in Italia e Francia tra modelli tra i 100% full electric. "La 500 elettrica, così com’è partita, se la produzione potesse andare a pieno regime (il riferimento è alle note problematiche legate alla carenza di chip che stanno investendo da mesi l'intero pianeta- ndr) potrebbe vendere anche 100 mila esemplari entro quest’anno", ha affermato con orgoglio Olivier Francois.

