Alfa Romeo, arriva il suv compatto Tonale

08 febbraio 2022 a

a

a

La nuova Tonale è la tanto attesa «metamorfosi» di Alfa Romeo. Dopo anni non semplici, con vendite ridotte all’osso a causa di una gamma ridotta a due soli modelli, Stelvio e Giulia, il nuovo C-Suv compatto rappresenta quindi più di una ripartenza. Presentata in anteprima al Salone di Ginevra 2019, il Tonale è rimasto nel congelatore. Il rilancio del Biscione accelerato da Carlos Tavares che ha confermato l’industrializzazione del progetto, prende il nome da un passo alpino nel bresciano, ma avrà un cuore campano, sarà infatti prodotto a Pomigliano d’Arco su una linea di produzione rinnovata.

Le vendite cominceranno ad aprile di questo 2022 ma per ora i prezzi ancora non si conoscono. Allo Stelvio, di cui è la sorella minore, la Tonale rende 15 centimetri in lunghezza, 6 in larghezza e altrettanti in altezza. Concepita sulla piattaforma del Jeep Compass, ha linee più nette, a cominciare dal frontale dove restano lo storico scudetto Alfa Romeo e Trilobo.

La fanaleria è incastonata tra cofano e prese d’aria, e richiama l’Opel Mokka, parente alla lontana nella galassia Stellantis.

Le luci posteriori presentano gli stessi elementi di stile e avvolgono completamente il posteriore mentre sui fianchi corre la «GT Line», una lunga curva al di sotto della linea di cintura. Caratteristiche anche le ruote «teledial», disco telefonico, disponibili da 17, 18, 19 e 20 pollici. Ispirati alla storia racing di Alfa Romeo, gli interni avvolgono il guidatore con soluzione anche innovative, come il quadro strumenti digitale, che richiama la forma di un cannocchiale.

Software e connettività comprendono l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa, che grazie al «Secure Delivery Service», può trasformare il Tonale nel luogo di consegna di pacchi in arrivo da Amazon, o altri corrieri, sbloccando le porte o il bagagliaio, e consentendo al corriere di depositarli all’interno della vettura. Nuovo anche il sistema di infotainment, la cui gestione passa da uno schermo da 12,3« pollici. Di serie la guida autonoma è di livello 2, con nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che intervengono senza mai snaturare le sensazioni del guidatore.

Novità assoluta invece la presenza di una tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) che si basa sul concetto di «blockchain card», un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate tutte le informazioni sull’utilizza della vettura, una certificazione che garantirà il valore residuo. Gli allestimenti sono solo due: Super e Ti. Il primo personalizzabile con il pack Sprint, dalla forte connotazione sportiva. L’allestimento Ti invece esalta le doti di eleganza, abbinabile al pack Veloce E le prestazioni? A spingere il Tonale sarà il motore Hybrid Vgt (Variable Geometry Turbo) da 160 CV. Propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile abbinato a un motore elettrico P2 48 volt da 15 kW e 55 Nm. Al lancio sarà disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV. Top di gamma il Plug-in Hybrid Q4 da 275 CV, passa da 0-100 km/h in soli 6,2 secondi con un’autonomia, in puro elettrico, fino 80 km. Completa la gamma di motorizzazioni il nuovo diesel 1,6 litri da 130 CV e 320 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 marce Alfa Romeo TCT e alla trazione anteriore. Il listino, come già scritto precedentemente, non è stato ufficializzato. Si ipotizza comunque un listino a partire da 30-31 mila euro fino a oltre 50 mila. i

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.