Cresce la famiglia Taycan, cinque versioni per la Sport Turismo da 326 a 625 cv

Arriverà in Europa a fine febbraio, l’ultimo modello della Porsche Taycan, la “Sport Turismo”, che va ad affiancare la Berlina e la Cross Turismo. “La nuova variante Sport Turismo”, ha detto Kevin Giek, vice president della linea Taycan, “include cinque modelli, per tutti i gusti, da quello con una trazione posteriore incredibilmente agile alla potentissima Turbo S". prima di parlare di differenze di carrozzeria e dotazioni, andiamo subito al sodo e diamo uno sguardo a motorizzazioni ed autonomie. L’auto mantiene la possibilità di scegliere tra due pacchi batterie: la “Performance” da 79,2 kWh e la “Battery Plus”, da 93,4 kWh. Entrambe le opzioni, consentono di ricaricare, dal 5 all'80%, in 22 minuti e 30 secondi, per un’autonomia totale che sfiora i 500 km e di stoccare autonomia sufficiente a percorrere 100 km, in soli 5 minuti.

La prima ad arrivare sarà la Sport Turismo: 240 kW (326 CV) e trazione posteriore, con il pacco batterie “Performance” (79,2 kWh); 380 Cv, con il pacco batterie “Plus” (93,4 kWh), per prezzi che partono dai 90.277 euro. La 4S Sport Turismo, a trazione integrale, con pacco batterie base eroga 320 kW (435 CV), con il Plus 360 kW (490 CV) ed i prezzi partono da 111.658 euro. La GTS Sport Turismo, sempre integrale, di kW ne tira fuori 380 kW (517 CV), per prezzi che partono da 138.207 euro. Turbo Sport Turismo e Turbo S Sport Turismo, sempre integrali, erogano 460 kW (625 CV) ed i prezzi vanno dai 159.360 ai 193.520 euro. Questa Sport Turismo ricalca le linee della Cross Turismo, ma senza quegli elementi, che richiamano l’universo crossover.

Cresce un po’ l’abitabilità interna, soprattutto per i passeggeri posteriori e, grazie al nuovo portellone, aumenta l’accesso al bagagliaio, che, secondo versioni e pacchetti sound, arriva fino a 446 litri. Abbattendo i sedili posteriori, poi, si arriva fino a 1.212 ed in più ci sono ulteriori 84 litri del bagagliaio anteriore. Disponibile un tetto panoramico in vetro con funzione Sunshine Control, settabile in modalità trasparente (Clear) o opaca (Matt) ed ha anche la funzione dinamica, Roller Blind, che riproduce l’effetto di una tendina avvolgibile. Con il Remote Park Assist, si può gestire in remoto, l'ingresso e l'uscita da un parcheggio ed oltre ad Apple Car Play, ora c’è anche Android Auto.

