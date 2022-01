Ford Puma M-Sport: l'ibrido da rally

Una potenza di 500 cavalli e trazione integrale

L’elettrico è alle porte, ma l’ibrido è già arrivato. Uno stato di fatto sdoganato dalle, ormai, numerose partecipazioni di questi mezzi, a competizioni varie. Ora è la volta della Ford che, come di consueto, sta la passo coi tempi e partecipa al campionato FIA WRC Rally1, debuttando a Monte Carlo, dal 20 al 23 gennaio 2022, con una Puma Ibrida Plug-in. D'altronde, già dallo scorso anno, la casa dell’ovale blu ha annunciato: che il 100% della sua gamma vetture, in Europa, entro il 2026, sarà totalmente elettrificata, con almeno una versione all electric o plug-in hybrid e, entro il 2030, sarà composta solo da elettriche pure. Non si tratta, poi, della sola ibridizzazione del termico, c’è dell’altro: a partire da quest’anno, tutte le auto che corrono in questa categoria, dovranno utilizzare carburanti “Non di derivazione fossile, sostenibili al 100%”, ottenuti utilizzando prodotti sintetici e bio-degradabili.

L’auto abbina un 1.600 termico a benzina da 308 Cv, coadiuvato da un elettrico da 100 kW, che interviene ogni 3 secondi, per una potenza totale di 500 Cv e 500 Nm di coppia massima, per uno 0-100 da 3,2 secondi (sia su ghiaia che su asfalto). L’auto può andare anche in solo elettrico e ricarica in fase di rilascio e frenata, ma può anche fare il pieno alla spina. La batteria è da 3,9 kWh. La trazione è integrale, con una ripartizione di base 50/50 sui due assi, coadiuvata da differenziali meccanici, anteriori e posteriori. Il cambio è un manuale sequenziale a 5 velocità. La stagione WRC 2022 vedrà gareggiare 3 Ford Puma, guidate da: Craig Breen, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith. Per questa prova monegasca, poi, ci sarà anche il nove volte campione del mondo FIA, Sébastien Loeb.

