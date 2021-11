Pronto il nuovo Kia Sportage, ecco le foto del primo esemplare in Italia

A Milano Giuseppe Bitti, mananging director e coo di Kia Italia ha svelato il modello alla stampa specializzata

Nello Spazio Antologico di via Mecenate di Milano Giuseppe Bitti, mananging director e coo di Kia Italia ha svelato alla stampa specializzata motori italiana il primo esemplare arrivato in Italia del nuovo Kia Sportage. Sportage è giunto alla quinta generazione e sarà disponibile tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2022. Con questo nuovo suv compatto (che potete ammirare anche nelle foto che pubblichiamo in coda) il marchio Kia si appresta a offrire al grande pubblico un nuovo grande passo in avanti in fatto di design e offerta tecnologica. Il veicolo è davvero piacevole allo sguardo, mostra un design moderno e le finiture sono di buon livello. Particolarmente curati anche gli interni dove spicca un ampio cruscotto con strumentazione digitale raccolta su due grandi schermi affiancati che ricordano il quadro digitale che tanto successo riscosse nel 2016 al suo debutto sulla Mercedes E modello W213.

(S.Ca.)

