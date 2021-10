MG, 3 novità entro l'anno: Marvel R, MG5 e nuova Zs EV, tutte elettriche pure

Giovanni Massini 07 ottobre 2021 a

a

a

La MG è rinata entrando a far parte del gigante cinese “SAIC Motor” e fin da subito ha chiarito di voler produrre auto “Electric for Everyone”, con l’ibrido inteso solo come transizione, verso il puro elettrico. MG Motor è presente in: in Norvegia, Germania, Francia, Danimarca, Islanda, Belgio, Lussemburgo, Austria, Svezia, Italia, Spagna, Irlanda, Malta, Regno Unito e Portogallo e presto dovrebbero seguire la Svizzera, la Finlandia e i paesi dell'Europa orientale. Ad oggi, nel primo semestre dell’anno, in Europa, con soli due modelli in gamma (MG ZS EV e MG EHS Plug-in Hybrid) la Mg ha venduto oltre 5.000 unità, per un totale di circa 21.000 unità, Inghilterra compresa. Attualmente, nel vecchio continente, ci sono 200 MG Store, ma entro la fine dell’anno, è previsto un raddoppio. “Entro l’anno”, aveva detto da Mat Lei, CEO di MG Motor Europe, qualche mese fa, “Arriveranno altre 2 novità totalmente elettriche” e la promessa è stata mantenuta. In gamma, infatti, stanno per arrivare dei nuovi prodotti, tutti elettrici puri: il nuovo Suv Marverl R, la nuova wagon MG5 Electric ed un aggiornamento della ZS EV. Iniziamo da quella, che si prefigura come l’ammiraglia di casa.

La “Marvel R Electric” è un Suv da 4.67 mm di lunghezza, con un bagagliaio posteriore, che va dai 357 ai 1.396 litri, poi ci sono altri 150 litri sotto il cofano. L’impostazione è decisamente premium. Internamente, troviamo un touchscreen da 19,4 pollici, ed un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, con possibilità di comandi vocali. L’auto è disponibile in 2 e 4WD, secondo gli allestimenti. Comfort e Luxury sono a trazione posteriore, spinti da due motori elettrici, per una potenza massima di 180 Cv e 410 Nm di coppia. L'autonomia (WLTP) è di 402 chilometri. La trazione integrale (permanente) è riservata all’allestimento Performance, che ha un terzo motore elettrico sull'asse anteriore, per 288 CV e 665 Nm ed un’autonomia di 370 chilometri (WLTP). La batteria è da 70 kWh, per tutti i modelli, abbinata ad un caricatore trifase da 11 kW, capace di ricarica rapida (CC con un massimo di 92 kW), che consente di fare quasi il pieno (dal 5 all'80%) in 43 minuti. La “Marvel R Electric” può trainare fino a 750 kg e, tra gli optional, c’è anche un portabiciclette, ovviamente elettriche. Una pompa di calore provvede a climatizzare, all’occorrenza, può anche riscaldare o raffreddare la batteria. L’auto è una V2L (vehicle-to-load), nel senso che può anche cedere eneria elettrica. Completa la dotazione ADAS. La Marvel R arriverà entro fine mese, con prezzi che partono dai 39.990 euro, per la 2WD e 47.990, per la 4WD Performance.

Passiamo alla wagon, la MG5 Electric, di dimensioni leggermente più contenute: lunghezza 4.544 mm, con un bagagliaio che va dai 479 ai 1.400 litri. La trazione è anteriore ed il motore eroga 156 Cv, con 260 Nm di coppia massima. La batteria è da 61,1 kW, per 400 km di autonomia. In seguito, arriverà anche una versione con batteria da 50,3 kW, da 320 km di autonomia. Il caricatore di bordo è trifase da 11 kW e consente la ricarica rapida. La capacità di traino scende a 500 kg, ma se ne possono caricare altri 75 kg sul tetto. L’auto arriverà nel primo trimestre del 2022, in due livelli di allestimento, Comfort e Luxury, con prezzi, che dovrebbero partire da circa 30.000 euro. Ultima novità, in arrivo entro ottobre, la versione rinnovata della ZS EV. Due i livelli di allestimento, anche in questo caso Comfort e Luxury e due le varianti di batteria: la 70 kWh, disponibile fin dal lancio, offre un'autonomia di 440 km (263 km l'attuale modello); in seguito arrierà quella da 50,3 kWh, con autonomia di 320 km (sempre WLTP). La versione Long Range è equipaggiata, di serie, con un caricatore trifase da 11 kW, che consente cariche rapide e, come anche la Marvel R, adotta un nuovo sistema di connettività MG iSMART, che offre la possibilità di controlli in remoto. I prezzi partono dai: 30.990 euro, per la versione con batteria più piccola e 34.990, per la long range.

Giovanni Massini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.