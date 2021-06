Fiat nuovo Ducato: la storia continua

Ha compiuto 40 anni e ora debutta con una gamma tutta rinnovata: potenze da 120 a 180 Cv e possibilità di un cambio automatico a 9 rapporti

Giovanni Massini 30 giugno 2021 a

a

a

Il Fiat Ducato, che ha compiuto 40 anni, nel 2020 è stato il commerciale leggero più gettonato d’Europa (150.000 unità) e, dopo l’arrivo dell”E-Ducato”, la versione elettrica, si rinnova tutta la gamma. La presentazione, on-line, è stata del tipo “Itinerante”, con la chef stellata Cristina Bowerman, che ha aperto “Le danze”. Le spiegazioni, tecniche e commercili, sono state affidate ad Eric Laforge, Head of LCV Enlarged Europe di Stellantis e ad altri manager. Nessuno stravolgimento estetico, il look è perfettamente riconoscibile: si notano nuovi proiettori Full led, suddivisi in 3 parti ed una nuova calandra. Totalmente nuova la cabina ed aggiornata l’elettronica di bordo. Iniziamo con il Keyless Entry and Go, che apre e chiude le porte della cabina e del vano di carico ed avvia il motore. Elettrico il freno di stazionamento (per ridurre gli ingombri in cabina) ed il sedile passeggero diventa “Eat and Work” e può trasformarsi in un comodo spazio per lavorare o fare uno spuntino. C’è il box per la ricarica Wireless, la doppia prese USB (di tipo A e C) e la presa di corrente ad alta tensione a 230 V. Il parabrezza è riscaldato con resistenze elettriche interne ed il servosterzo è elettrico su tutta la gamma.

La strumentazione adotta il “Full Digital Cockpit”, in grado di dare informazioni, soprattutto sulla navigazione, in 3D. L’interfaccia “Uconnect” è affidata a schermi fino a 10,1”. Il sistema di radionavigazione incorpora mappe TomTom 3D ed ha completa compatibilità wireless per Apple Car Play ed Android Auto. I nuovi motori diesel Multijet3, basati sulla nuova architettura H3 Power, sono tutti Euro 6D-Final. Si parla di: diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2 fino a -7% ed affidabilità fino a 300.000 km. Quattro i livelli di potenza e due trasmissioni, manuale a 6 marce (comunque rinnovato è più fluido) disponibile per 120, 140, 160, 180 cavalli ed automatica “9Speed” a 9 rapporti, per 140, 160 e 180 cavalli. C’è anche una gamma “Heavy Duty”, per i tre motori più prestazionali. Per quanto riguarda la guida autonoma siamo a livello 2, con una super assistenza in parcheggio.

La funzione My Remote consente d’interagire con il mezzo anche a distanza: di bloccare e sbloccare le porte, verificare la posizione, impostare degli avvisi per velocità, aree e fasce orarie. Tramite Leasys si potrà decidere: quanta strada fare, quali servizi includere ed aggiungerne di nuovi in qualunque momento. Si potranno gestire tutti i servizi, anche da smartphone, grazie all'app Umove. Non mancano formule di noleggio a lungo termine e Chiaro Light (canone competitivo al minimo dei servizi). FCA Bank offre una vasta gamma di soluzioni finanziarie. Per il mese di luglio c’è un’offerta con anticipo zero e 59 canoni mensili da 279,50 € al mese.

Giovanni Massini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.