Land Rover Defender Eco Home, in giro con la casa

Dieci le località individuate e si comincia dalla Sicilia

Giovanni Massini 14 maggio 2021 a

a

a

Land Rover è da sempre sinonimo di libertà di movimento e “Defender” è sicuramente il mezzo che meglio la rappresenta, Soprattutto quest’ultima evoluzione, che ha mantenuto intatte le sue caratteristiche di purista dell’off road, ma ha guadagnato il confort e le prestazioni su strada di un suv di lusso.

E’ proprio questo, infatti, il modello scelto dalla casa anglo indiana, per un singolare progetto, gestito insieme ad Airbnb (piattaforma globale di viaggio, fondata nel 2007 a San Francisco). “Defender Eco Home” ti consente di approcciare un viaggio singolare, con casa al seguito. Si signore, attacchi all’auto una sorta di casa mobile e la traini in punti inaccessibili, in altro modo.

Una sorta di moderna roulotte, dotata di pannelli solari e completamente autonoma, leggera, con struttura esterna trasparente, in policarbonato e fibra di vetro, realizzata con materiali riciclati. I percorsi sono già tracciati e si articolano su 10 tappe, tutte in Italia, a partire dalla Sicilia. L’iniziativa, che dovrebbe chiudersi a settembre, è accessibile tramite la pagina dedicata del sito Airbnb: www.airbnb.it/defender-eco-home.

Giovanni Massini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.