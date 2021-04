Ds e lo sport del golf: fatti l'uno per l'altra

Una partnership che durerà tre anni

Ds, brand di lusso del gruppo Stellantis, ha siglato un accordo, con la Federazione Italiana Golf, della durata di 3 anni, per una serie di attività, che legheranno il marchio al gioco più aristocratico del pianeta. “Molti dei nostri clienti”, ha detto Francesco Calcaterra, direttore Ds Automobiles Italia, “arrivano da marchi premium, sono quindi abituati a stile e raffinatezza”. Nulla di strano, dunque, soprattutto in vista dell’imminente commercializzazione dell’ammiraglia di casa, la DS 9 E-Tense, se il brand francese ha deciso di promuovere la sua immagine sul green, con tutta una serie d’iniziative: tracciare le distanze sui vari percorsi; segnalare gli obiettivi principali; creare classifiche speciali, per portare giocatori alla Pro-Am dell’Open d’Italia 2021; offrire un social WIFI in Club House e Test Drive di proprie vetture, esposte all’ingresso dei Club. Proprio per i clienti praticanti, sarà organizzata una specifica competizione, che porterà i primi tre classificati, a partecipare ai Pro AM, insieme ai professionisti.

