De Meo: "Accordo Renault - Plug Power per diventare leader della mobilità a idrogeno"

In fatto di propulsori alternativi la Casa francese ha già conquistato importati traguardi nelle auto elettriche

Redazione iM 18 aprile 2021 a

Il gruppo Renault non punta più solo sull'elettrificazione delle auto per i propulsori del futuro. «Stiamo creando una joint venture con Plug Power», l’azienda statunitense che si occupa in particolare di tecnologie legate alla filiera dell’idrogeno, «che ci permetterà di classificare tra i gruppi migliori del mondo in questo settore» della mobilità a idrogeno. Ad affermarlo è il ceo di Renault, l'italiano Luca de Meo, in un’intervista al Journal du Dimanche. «In Francia ci saranno delle attività al top per la ricerca e lo sviluppo, la fabbricazione di celle a combustibile e la loro integrazione nei veicoli. Proporremo un’offerta di servizio unico sul mercato: soluzioni complete e chiavi in mano che comprenderanno sia la fornitura di veicoli all’idrogeno e stazioni di ricarica», ha spiegato

