Hyundai aggiorna la gamma Kona

Hyundai ha lanciato sul mercato la Kona, un suv compatto, in gergo tecnico “Segmento B”, nel 2017 e, da allora, qui da noi, ne ha vendute più di 34.000, di cui ben 3.000 elettriche (500 nel 2021). La tendenza del mercato B-Suv, d'altronde, non lascia spazio a fantasie: i diesel sono sprofondati al 35%, i benzina sono stabili al 44% e tutte le elettrificate sono in aumento esponenziale. Il segmento dei B-Suv, poi, è il più gettonato del mercato, da solo fa il 21% ed è sempre in crescita. La Kona, con una lunghezza di 4.65 metri ed un bagagliaio, che va dai 361 ai 1.143 litri (a sedili abbattuti), rientra in pieno, in questo spicchio dalle grandi potenzialità. Ecco che un bell’aggiornamento non stona, anche se parliamo di un prodotto di successo, che sta anche per indossare gli abiti sportivi, con una versione, la “N”, da 280 Cv, che dovrebbe essere presentata a breve.

Pochi i ritocchi al look: nuovi paraurti, nuovi fari a Led e due nuove tinte, una per la “N-Line”, un bel rosso sportivo (si tratta di una nuova versione con doppio scarico posteriore) ed un azzurro per l’elettrica, che presenta una carrozzeria quasi totalmente priva di accessori colorati, come anche la mascherina. Internamente, spicca un bel tablet centrale, che arriva fino a 10,25 pollici. Una sola motorizzazione non elettrificata, in gamma, un 1.0 benzina da 120 Cv, con cambio manuale e trazione anteriore.

Tutte le altre o Mild o Full Hybrid: benzina 1.0 cmc da 120 Cv, mild a 48V, con trazione anteriore e cambio intelligente iMT, un manuale con frizione che può disaccoppiarsi dalla trazione; diesel di 1.6 litri da 136 Cv, mild a 48V, con trazione anteriore e cambio manuale o iMT o con automatico DCT (a 7 rapporti), sia con trazione anteriore, che integrale; Full Hybrid HEV, da 141 Cv e cambio automatico DCT a 6 rapporti; elettrica, con batteria da 64 kWh, per 484 km di autonomia su combinato e da 38 kWh, per un’autonomia di 305 km, sempre su combinato. Gli allestimenti salgono un po’ di prezzo, ma il valore aggiunto supera l’incremento.

I prezzi vanno da 22.000 euro, ai 49.600 per l’elettrica più capace, ma ci sono delle offerte, su allestimento Xline: la 1.0 benzina 48V, da 25.050, con rottamazione, viene venduta a 22.050, la Full Hybrid da 29.550 a 26.300 e le elettriche, sempre con bonus e rottamazione, sono scontate di 10.500 euro. Ci sono, poi, tutta una serie di offerte finanziarie, che consentono rateizzazioni anche da 199 euro al mese.

