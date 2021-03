Ogni 10mila km ottieni l'equivalente di 150 euro da spendere in beni e servizi

Arrivano i kiricoin per i driver veramente ecologici della iconica vettura italiana

Giovanni Massini 16 marzo 2021 a

a

a

Simpatica iniziativa, quella di Stellantis, riservata ai possessori della nuova Fiat 500 e presentata il 16 marzo 2021 alla stampa specializzata: più guidi eco, più guadagni. Un progetto innovativo, basato sulla start-up “Kiri” nata nel Regno Unito nel 2020, allo scopo di promuovere comportamenti eco sostenibili. “Think Big. Act Green”, questo il motto, che si traduce nella valorizzazione di atteggiamenti green, tramite benefit in kiricoin. “Associare questa idea alle caratteristiche della Nuova 500, nostra ambasciatrice dell’innovazione tecnologica e della mobilità elettrica”, ha detto Cristiano Fiorio, Brand Marketing Communication Europe, “ci è sembrato naturale”. Kiri è il nome, in giapponese, dell’albero Paulownia, in grado di assorbire 10 volte il valore di CO2, di qualsiasi altra pianta. Un ettaro piantato a Kiri, in un anno, smaltisce 30 tonnellate di CO2, praticamente, pulisce le emissioni annuali di 30 auto perennemente in moto. Venendo al dunque, tutti i possessori di nuove Fiat 500, connesse e dotate del nuovo sistema di infotainment, possono cimentarsi in una guida il più ecologica possibile, guadagnando un kiricoin a chilometro, l’equivalente di 2 centesimi. Praticamente, ogni 10.000 km si guadagnano 150 euro. Un portafoglio virtuale da spendere in beni e servizi, su un plafon di aziende, che operano nel settore della moda, degli accessori e del design. Sono anche previsti degli incentivi extra, per i primi classificati, che verranno giudicati secondo un punteggio da 0 a 100, in ambito “europeo” ed avranno accesso a particolari offerte, presso partner come: Amazon, Apple, Netflix, Spotify Premium e Zalando.

Giovanni Massini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.