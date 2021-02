Fiat rinnova tutta la famiglia delle 500

Debuttano nuovi allestimenti e nuovi colori. Tutti i dettagli. E promozioni speciali per sfruttare al massimo gli incentivi

La nuova famiglia delle Fiat 500, che comprende 500, 500X e 500L, porta all’esordio nuovi particolari, nuovi colori e nuovi interni. Nuova anche la struttura di gamma con gli allestimenti Cult, Connect, Dolcevita, Cross e Sport, trasversali su tutti i modelli. L’allestimento Dolcevita, in particolare, è esclusivo di 500 e dedicato agli amanti di uno stile di vita glamour e ispirato agli Anni Cinquanta: l’habitat perfetto dell’icona di casa Fiat dal 1957.



La nuova famiglia 500 porta, dunque, all’esordio nuovi allestimenti, che conferiscono a ogni modello una personalità specifica e immediatamente riconoscibile. L’allestimento Cult è quello che più enfatizza l’anima pop e cool tipica di 500, porta d’accesso al mondo 500, al suo stile e alla sua iconicità. La palette colori, da sempre contraddistinta da un forte carattere e vivacità, si arricchisce della nuova ed esclusiva livrea Arancio Sicilia, abbinata internamente ai nuovi tessuti dei sedili blu, impreziositi con monogramma Fiat stampato sulla seduta centrale, oltre a una plancia dedicata nel nuovo colore Techno blu.



L’allestimento Connect si rivolge a un cliente che vuole rimanere sempre connesso. Di serie il sistema infotainment Uconnect da 7” con (ovviamente, perché ormai obbligatoria) radio Dab e Apple CarPlay e Android AutoTM, il modo più semplice ed efficiente per sfruttare in auto i servizi del proprio device. Su tutti e tre i modelli, nuovi sedili “Flashy” abbinati alla nuova inedita finitura della plancia color argento opaco. Su 500, inoltre, alla dotazione di serie, si aggiunge anche il Cruise Control, il volante sportivo con comandi integrati, i cerchi in lega da 15” e i fendinebbia. Ed è disponibile la nuova livrea dedicata bicolore Grigio Pompei/Nero Vesuvio. Su 500X i sedili sono neri, il volante è in techno pelle, e i cerchi in lega sono da 17”. Fanno parte della dotazione, inoltre, i vetri oscurati, fendinebbia e led Drl, i sensori di parcheggio e i sensori crepuscolari e di pioggia.

La 500L Connect, infine, offre coppe ruota nere da 16” e specchi laterali in tinta con la carrozzeria.

La 500 Dolcevita richiama, invece, l’Italia del boom economico, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, proprio quando nacque la storica 500 del 1957. Ha uno stile glamour, dettagli estetici pregiati ed è pensata per agli amanti del design che ricercano una vettura iconica e ricca di tecnologia. Internamente la nuova fascia plancia bodycolor e, ai contenuti della Connect, aggiunge esternamente dettagli cromati, il tetto in vetro, i sensori di parcheggio e i cerchi in lega da 15” mentre la livrea è bicolore (su richiesta), Bianco Gelato/Grigio Lunare, impreziosita dal badge Dolcevita.



Su 500X esordiscono nuovi sedili con fascia centrale con trama Camouflage, e inserti in vinile e, di serie, i cerchi in lega da 18”, le barre sul tetto e l’aria condizionata automatica.

E da oggi anche la nuova gamma della 500L è disponibile nell’accattivante look crossover. Gli interni con motivo Camouflage o, a richiesta, i sedili in pelle nera sono disponibili anche su 500L.

Il top di gamma, infine, è rappresentato dall’allestimento Sport, che si contraddistingue per un look esclusivo, unico e inconfondibile, a cominciare da minigonne laterali, spoiler posteriore, paraurti specifico, nuovi sedili sportivi in tessuto nero con logo 500 rosso.

Per tutte, pacchetti di accessori dedicati per tecnologia, sicurezza, comfort e stile.

La gamma è disponibile a partire da 9.900 Euro grazie ai nuovi incentivi statali in caso di rottamazione; anche 500X e 500L, nelle nuove versioni diesel Euro 6D-final, possono accedere agli incentivi statali.

