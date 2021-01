Mercedes, ecco la EQA lo sport compact suv tutto elettrico

20 gennaio 2021 a

a

a

E' stato presentato oggi, 20 gennaio 2021, in prima mondiale l’ultimo nato di casa Mercedes, il primo sport compact suv della Stella dal cuore tutto elettrico. Si tratta della nuova EQA in versione EQA 250 capace di erogare una potenza massima di 140 kW per una percorrenza nel ciclo NEDC di ben 486 Km. La batteria, posizionata nel sottoscocca dell’auto agli ioni di litio, ha una capacità di 66,5 kWh e permette buone accelerazioni con una velocità massima limitata di 160 Km/h.

L’EQA si posiziona come la nuova porta di accesso all’universo full electric di Mercedes-EQ all’interno di un programma di sviluppo molto più ampio che arriva fino al 2025 che vedrà la produzione di oltre 20 nuovi modelli EV trasversali in tutti segmenti. Trattandosi di SUV, la posizione del sedile è più rialzata e verticale, questo agevola le salite e le discese e favorisce una visuale ottimale della strada che si sta percorrendo. Frontalmente troviamo la mascherina Black Panel con Stella centrale tipica di Mercedes-EQ mentre nel posteriore si evidenziano le luci a LED all’interno della fascia luminosa che va assottigliandosi. In esclusiva sono disponibili cerchi in lega leggera con dimensioni massime di 20 pollici in versione bicolore o tricolore con elementi decorativi in parte di color oro rosé o blu.



Interessante il sistema di navigazione intelligente che calcola in modo totalmente autonomo il tragitto che porta a destinazione più velocemente tenendo conto dei tempi di ricarica. Tra le varie novità, che portano sicuramente ad un risparmio energetico, troviamo la pompa di calore di serie che è parte integrante della sofisticata gestione termica.

Con numerosi dettagli innovativi, come lo sfruttamento del calore residuo della trazione elettrica, il sistema è concepito per garantire grande efficienza e quindi la massima autonomia possibile. Inoltre, prima della partenza è possibile pre-climatizzare l’abitacolo di EQA, attivando la funzione direttamente dal sistema di Infotainment MBUX o dall’app Mercedes me scaricabile da qualsiasi cellulare. EQA può essere ricaricato comodamente con un carica batteria fino a 11 kW in corrente alternata o tramite un wallbox a casa oppure in alternativa si possono utilizzare le stazioni di ricarica rapida presenti sul territorio nazionale in corrente continua ricaricando la batteria fino all’80% in appena 30 minuti. I prezzi in Italia partono da circa 41.000 euro (IVA esclusa), ponendosi ben al di sotto dei 50.000 euro di valore soglia per usufruire dell’eco-bonus, e quindi beneficiando di un vantaggio che oscilla tra 10.000 e 6.000 euro, a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione.

Sei le versioni disponibili, si parte dalla S Sport, Sport Plus, Sport Pro caratterizzate da uno stile Progressive per passare ad un livello ancora superiore come Premium, Premium Plus e Premium Pro, quest’ultimo caratterizzato dal look inconfondibile della AMG Line. Debutto, quindi, nel corso della prossima primavera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.