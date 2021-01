Fusione Fca-Psa: la nascita di Stellantis attesa il 16 gennaio

Redazione iM 04 gennaio 2021 a

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Peugeot Sociètè Anonyme (Psa) prevedono di completare la fusione il 16 gennaio 2021. È quanto si legge in una nota congiunta diffusa nel pomeriggio del 4 gennaio 2021 dopo il via libera dei due gruppi alla fusione.. «Dopo l’approvazione della fusione da parte degli azionisti e l’ottenimento delle autorizzazioni normative nell’ultimo mese, in particolare da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea, Fca e Psa prevedono di completare» l’operazione «il 16 gennaio 2021». Nella nota, si legge inoltre che la negoziazione delle azioni ordinarie di Stellantis «comincerà il 18 gennaio 2021 sul Mercato Telematico Azionario di Milano e su Euronext a Parigi», mentre il 19 gennaio avrà il via sul New York Stock Exchange.

