Volkswagen: una R anche per Tiguan, la più potente di sempre

La Volkswagen R amplia la sua offerta di modelli ad alte prestazioni con l’introduzione della Tiguan più potente di sempre: l’inedita Tiguan R. Con una potenza di 320 CV (235 kW), questo suv sportivo accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi e raggiunge i 250 km/h di velocità massima. Grazie al sistema di trazione integrale di nuovo sviluppo, la Tiguan R ha caratteristiche di guida molto coinvolgenti, grande agilità e tenuta di strada sicura. Il nuovo modello ad alte prestazioni della Volkswagen R riesce a combinare il dinamismo di una sportiva con la versatilità di un SUV. In Italia, la Tiguan R è proposta al prezzo di listino di 57.900 euro; l’arrivo nelle Concessionarie è in programma nel primo trimestre del 2021. La Tiguan R è spinta dal 2.0 TSI della gamma di motori EA888 evo4, l’evoluzione più recente dei benzina turbocompressi della Volkswagen. Il quattro cilindri eroga i 420 Nm di coppia massima già a 2.100 giri e li mantiene costanti fino al regime di 5.350 giri.

L’anno scorso, una Tiguan ha lasciato le linee di produzione ogni 35 secondi: un nuovo record per questo modello. La storia di questa bestseller è iniziata nel 2007 con l’anteprima mondiale al Salone di Francoforte (IAA). Nello stesso anno, venne avviata la commercializzazione. Nel 2011, la Volkswagen presentò un sostanziale aggiornamento al Salone di Ginevra.

Fino a quel momento, erano già state prodotte 700.000 Tiguan. Con la nuova versione, la produzione annuale superò le 500.000 unità per la prima volta. L’IAA di Francoforte del settembre 2015 fece da palcoscenico per il debutto mondiale della Tiguan di seconda generazione, le cui vendite iniziarono nell’aprile 2016. L’importanza di questo prodotto aumentò ulteriormente nel 2017 con l’arrivo della variante a passo lungo Allspace. Nel 2019, circa una su sette delle 6,3 milioni di vetture costruite dalla Volkswagen è stata una Tiguan: 910.926 per l’esattezza. I volumi annuali sono cresciuti di quasi otto volte rispetto al primo anno intero di produzione.

