Veicoli elettrici, Renault leader nell'Unione europea

Redazione iM 29 dicembre 2020 a

a

a

Pioniere della mobilità elettrica, Renault è leader nelle vendite di veicoli elettrici (VE) sul mercato europeo, con 95.985 unità vendute da Gennaio a fine Novembre 2020. Rispetto all’anno scorso, il Costruttore registra un aumento dell’80% delle immatricolazioni. Questa performance dimostra che Renault, con la sua gamma al 100% elettrica, sa rispondere perfettamente alle esigenze dei clienti privati e degli operatori professionali. Per quanto riguarda i veicoli a privati, Renault ZOE rimane il punto di riferimento del suo segmento. Forte di un’autonomia di 395 Km WLTP, di un nuovo design e grande versatilità, questa terza generazione di Zoe continua ad essere il veicolo elettrico più venduto in Europa, con oltre 84.000 unità commercializzate da Gennaio 2020. Questo dato corrisponde praticamente al doppio dei volumi venduti nel 2019 (nello stesso periodo), facendo così di ZOE il primo veicolo elettrico in Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo. Dal suo lancio, sono oltre 268.000 le Renault Zoe vendute in Europa (di tutte le generazioni). Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici, Renault Kangoo Z.E. è un vero best seller. Sono stati 8.498 i Kangoo Z.E. venduti da gennaio a fine novembre 2020, ossia più di un veicolo commerciale leggero elettrico su tre. In totale, non meno di 57.595 Kangoo Z.E. sono stati venduti in Europa dal lancio, avvenuto nel 2010. Twingo Electric, l’ultima arrivata della gamma Renault, diventa un punto di riferimento per il segmento A dei veicoli elettrici, con 1.760 immatricolazioni in Europa. Grazie alla sua agilità, modularità ed autonomia di 190 km (fino a 270 km in città), Twingo Electric è la compagna ideale per gli spostamenti quotidiani. La gamma elettrica completa di Renault comprende anche Twizy, con oltre 31.000 unità vendute, e Master Z.E., il furgone che offre un carico utile fino a 3,5 tonnellate. Grazie alla sua competenza nei veicoli elettrici, Renault ha recentemente presentato il capitolo successivo della sua gamma elettrica: Mégane eVision. Basata sulla piattaforma CMF-EV dell’Alleanza, l’ auto di serie proveniente da Mégane eVision sarà la risposta di Renault ai veicoli elettrici del segmento C. Oltre ad una gamma completamente elettrica, Renault propone anche un’offerta complementare di versioni ibride e ibride plug-in per i suoi best seller (Clio, Captur e Mégane) e con Arkana per i nuovi futuri veicoli. Sul mercato autovetture + veicoli commerciali, in cumulato a fine Novembre, Renault in Italia è leader con 5.093 unità immatricolate (+90%) e una quota di mercato del 19,5%. Per quanto riguarda le autovetture, in cumulato a fine novembre, ZOE si attesta leader di questo mercato, con 4.273 immatricolazioni (+101%) e una quota di mercato del 16,9%. Sul mercato dei veicoli commerciali, sempre in cumulato a fine novembre, Kangoo Z.E. si attesta sul primo gradino del podio, con 245 unità ed una quota di mercato del 25,6%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.