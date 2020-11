Il Regno Unito vuole vietare la vendita di auto benzina e diesel dal 2030

Redazione iM 18 novembre 2020 a

La Gran Bretagna - riferisce il 18 novembre 2020 l'agenzia di stampa LaPresse - vuole vietare dal 2030 la vendita di auto nuove alimentate a benzina e gasolio, Un decennio prima del suo precedente obiettivo. Boris Johnson ha formalizzato l’impegno come parte del piano per una «rivoluzione industriale verde» che potrebbe creare, a suo avviso, fino a 250mila posti di lavoro nel settore dell’energia, dei trasporti e della tecnologia. Il governo ha detto che le vendite di nuove auto e furgoni a benzina e diesel finiranno nel 2030, anche se i veicoli ibridi potranno essere venduti fino al 2035. I costruttori di automobili hanno espresso preoccupazione per l’obiettivo, affermando che il precedente obiettivo del 2040 era già troppo ambizioso.

