Addio a Nestore Morosini, firma storica del giornalismo dell'auto

Nestore Morosini, firma storica del Corriere della Sera, e uno dei più importanti giornalisti italiani del mondo dell'auto, è morto oggi all'età di 83 anni, vittima del Covid. Nestore, per anni - come ricorda anche Italpress -, ha raccontato dai circuiti di tutto il mondo la Formula Uno eroica, quella degli anni ’60 e ’70, proseguendo poi nell’epoca moderna a seguire il circus, ma occupandosi anche di sport in generale (celebri molti suoi servizi sull'Inter) così come di prodotto automobilistico. Ha lavorato prevalentemente per il Corriere della Sera e negli ultimi anni era anche uno dei blogger del sito Autologia. Amico e maestro anche dei giornalisti dell'auto della nostra testata, è stato autore anche di vari libri, focalizzò la sua passione su Gilles Villeneuve e la Ferrari, anche in virtù di un rapporto diretto con il Drake, Enzo Ferrari. Nel 2017 aveva scritto l’ultima sua fatica «Quando ci divertivamo con il pallone e la Formula 1». Da alcuni giorni era stato colpito da Covid e si è spento all'improvviso, all'ospedale Sacco di Milano, proprio quando sembrava essere giunto a un sensibile miglioramento. Nestore Morosini era nato a Pesaro. Con lui se ne va un vero pezzo di storia del giornalismo dell'auto italiano. Ciao Nestore, ci mancherai davvero.

