Fiat, Nuova 500 3+1: ecco com'è e quanto costa la 500 elettrica con tre porte

08 novembre 2020 a

a

a

Due anni fa quando è partito, il progetto della Fiat Nuova 500 ha coinvolto con la sua carica positiva tutto il brand portando con sé energia e creatività pari solo a quelle del 1957 e del 2007. Questo ha consentito ai designer e agli ingegneri Fiat di guardare al futuro senza tralasciare alcuna opportunità e, allo stesso tempo, dando continuità all’attuale successo della 500. Da qui, è venuto naturale progettare un’auto con più body, come le versioni cabrio e berlina, ma non solo. Ecco, quindi, l’idea di creare anche la Nuova 500 3+1. Tutta nuova, tutta elettrica e con una porta in più. Ma sempre 500. I designer del Centro Stile hanno lavorato a una soluzione smart che ha mantenuto le stesse identiche misure delle versioni cabrio e berlina, aggiungendo una terza piccola porta dal lato passeggero. Proprio come la prima 500 del 1957, che presentava le portiere incernierate sulla parte posteriore: un ritorno alle radici del modello in un proficuo dialogo tra passato e futuro. Il risultato è un nuovo body, che si aggiunge alla berlina e alla cabrio, le cui misure però rimangono invariate, senza un solo centimetro di ingombro in più.

La terza “piccola porta” si apre controvento e, grazie all’assenza del montante centrale inglobato nella porta stessa, permette di salire a bordo più agevolmente, di caricare e scaricare oggetti voluminosi con maggiore facilità e di posizionare in modo rapido e semplice il bambino sul seggiolino o sul rialzino. E una volta chiusa la piccola porta, non c’è nessuna differenza con le altre 500: stesso stile, stesse dimensioni. Tutto questo con un incremento del peso di soli 30 kg che non impattano sulla maneggevolezza e sui consumi della vettura.







Lato sicurezza, da segnalare che la “piccola terza porta” si apre soltanto dopo aver aperto la porta anteriore in modo che gli occupanti posteriori non possano aprirla involontariamente. Anche la Nuova 500 3+1 al pari di quanto fatto per la cabrio e la berlina, si presenta al lancio nella versione “la Prima” Opening Edition caratterizzata da stile, esclusività, tecnologia e connettività. “La Prima” è anche equipaggiata con alcuni dei più avanzati sistemi Adas. Inoltre, ha di serie il condizionatore automatico, la wearable key a sassolino, il fast charge da 85 kW e il cavo Mode 3 da 11kW per la ricarica domestica o pubblica.







La nuova 500 3+1 sarà disponibile anche negli allestimenti Action, Passion e Icon. La 500 Action è dotata di motore elettrico da 70 kW, accelera da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e raggiunge una velocità massima limitata a 135 km/h. L'autonomia è di 240 km nel ciclo urbano e 180 nel ciclo medio. Le versioni Passion e Icon montano invece un motore con potenza da 87 kW (118 Cv) che consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h, e di 3.1 secondi nello 0-50 km/h. Autonomia dichiarata fino a 320 km nel ciclo Wltp che aumentano fino a 460 km nel solo uso cittadino.

Prezzi a partire da 31.900 mila euro fino a 37.900, salvo incentivi, agevolazioni e dotazioni opzionali.

G.P.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.