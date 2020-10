Ora anche eBay offre il montaggio degli pneumatici acquistati

Redazione iM 19 ottobre 2020 a

Montaggio degli pneumatici più semplice per chi li acquista su eBay.it, grazie - rende noto un comunicato stampa - al servizio disponibile sulla piattaforma (da desktop o da app) che permette - attraverso la collaborazione con Garage365 e con i circa 500 centri di montaggio affiliati a Garage 365 distribuiti in tutta Italia - di comprare pneumatici ed estendere l’acquisto anche al servizio di installazione. Lanciato nel 2019, dopo un anno di test eBay investe sul servizio rafforzandolo ed estendendolo sul territorio italiano: sono 15 i venditori che hanno deciso di aderire al servizio, per un totale di oltre 100 mila pneumatici disponibili.

Un’opportunità per avere a disposizione l’acquisto combinato di prodotti e servizi con un semplice click. Una volta che si procede con l’acquisto degli pneumatici da un venditore eBay che ha accettato di aderire al servizio, infatti, l’utente ha la possibilità di prevedere, nello stesso momento, l’inclusione dell’installazione e di cercare e consultare i centri affiliati a Garage 365 più vicini, che si occuperanno della ricezione e del montaggio degli pneumatici acquistati su eBay.it.

Attraverso il servizio di installazione degli pneumatici, eBay fornisce un ulteriore supporto ai suoi utenti, che potranno così disporre di una prestazione aggiuntiva acquistandola direttamente sulla piattaforma in maniera rapida ed efficace e avere a disposizione un servizio semplice e “user friendly”. Chi vi accede, infatti, verrà aggiornato su ogni step del processo, da quando gli pneumatici vengono spediti al centro di montaggio - senza alcun costo aggiuntivo per l’utente – al momento in cui arrivano a destinazione, così da procedere con la pianificazione di un appuntamento. Una volta raggiunto il centro affiliato a Garage 365 selezionato, per procedere con il montaggio degli pneumatici acquistati basterà avere con sé il QR ricevuto per e-mail, senza ulteriori spese.

«Con il servizio di installazione degli pneumatici, abbiamo voluto offrire ai nostri utenti un’opzione integrata all’interno della sola vendita che ha l’obiettivo di supportarli nel miglior modo possibile ed andare incontro alle esigenze del cliente finale – commenta Francesco Faà di Bruno, Head of Motors eBay in Italia, Francia e Spagna . – Con questo servizio riusciamo, in questo momento, a mettere in contatto i nostri utenti con circa 500 centri di montaggio dislocati su tutto il territorio nazionale e in tutti i capoluoghi di provincia, e stiamo continuando a lavorare per aumentare ulteriormente la sua capillarità, per essere sempre più vicini ai nostri utenti». Un’iniziativa che non solo rappresenta un esempio concreto di integrazione tra servizio online e offline, ma che offre agli utenti la possibilità di accedere ad un servizio che interessa la quasi totalità dei modelli di auto, con oltre 80 marchi declinati su tutte le tipologie di pneumatico per rispondere alle diverse esigenze degli automobilisti, per un totale di circa 100.000 prodotti sempre disponibili.

