Debutta la nuova Citroën C3, massima personalizzazione

Svelata a inizio febbraio 202, nuova Citroën C3 (restyling) è - da qualche giorno - finalmente ordinabile in Italia. Si contraddistingue per la personalità colorata e il comfort unico. Un frontale dalla personalità decisa, che inaugura la nuova firma di marca ispirata alle ultime concept car e nuovi proiettori a led. Maggior potenziale di personalizzazione per scegliere la vettura secondo il proprio stile: 97 combinazioni esterne, 3 decorazioni inedite per il tetto, 2 nuovi cerchi, 3 ambienti interni, 2 dei quali completamente nuovi, e nuovo design per gli airbump laterali. Una nuova esperienza di comfort a bordo, con i nuovi sedili Advanced Comfort. Il meglio degli aiuti alla guida con 12 tecnologie e servizi connessi al passo con i tempi che facilitano la vita di tutti i giorni. Best seller della Marca che ha già conquistato oltre 850.000 clienti dalla fine del 2016, nuova C3 si distingue per lo stile moderno, che esprime freschezza e senso di protezione. Ispirata all’utilizzo dei suoi clienti, la nuova gamma fornisce la versione più adatta alle esigenze di ognuno.

Per i privati, l’upgrade di gamma in termini di stile ed equipaggiamenti comprende ora 3 allestimenti, Live, Feel e Shine, arricchiti da due Pack, Feel Pack (novità) e Shine Pack (novità). Una nuova gamma prodotto che offre maggiore scelta e si adatta meglio alle diverse aspettative dei clienti. A questi allestimenti si aggiunge la versione speciale C-Series, con personalizzazione specifica nella tinta Deep Red e numerosi equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza. Per i professionisti c’è nuova Citroën C3 Van: la versione commerciale 2 posti, disponibile in versione Feel, con motore Diesel 100 S&S, che offre un volume di carico eccezionale. Nuova Citroën Business Combi: la versione commerciale 4 posti, con motore BlueHDi 100 S&S e numerosi equipaggiamenti di serie. Con le sue motorizzazioni termiche efficienti Euro 6, PureTech e BlueHDi, Nuova C3 coniuga alte prestazioni ed emissioni contenute.

Nuova C3 è equipaggiata con tecnologie che la Casa sostiene essere al passo con i tempi, che semplificano l’uso di tutti i giorni. Sensori di parcheggio anteriori: 6 captatori di assistenza anteriore al parcheggio, che all’attivazione emettono un segnale acustico. Funzione Keyless Access&Start: sistema che permette di aprire/chiudere e avviare l’ auto, tenendo la chiave in tasca. Active safety brake: sistema di frenata d’emergenza che limita il rischio di collisione. Coffee break alert: di serie dalla versione Live, avvisa il conducente che è ora di fare una pausa, dopo due ore di guida consecutive a oltre 65km/h. Driver attention alert: sistema valuta lo stato di vigilanza del conducente attraverso le deviazioni dalla traiettoria rispetto alle linee di carreggiata. Commutazione automatica degli abbaglianti: funzione che commuta gli abbaglianti e gli anabbaglianti, in funzione del traffico, quando rileva una vettura. Telecamera di retromarcia: con captatori di assistenza al parcheggio. All’inserimento della retromarcia, la telecamera mostra sul Touch Pad la vista posteriore, con riferimenti colorati a seconda della distanza con un eventuale ostacolo. Funzione Hill Assist: di serie dalla versione Live, facilita le partenze in pendenza, impedendo al veicolo di arretrare involontariamente quando si rilascia il pedale del freno.

Avviso di superamento in volontario della linea di carreggiata: di serie dalla versione Live, sistema che aiuta in caso di calo di attenzione o di semplice disattenzione al volante, a velocità superiori ai 60km/h. Sistema di sorveglianza angolo morto: mediante l’accensione di una spia nei retrovisori, indica la presenza di un veicolo negli angoli morti disponibile in opzione su Shine e Shine Pack. Riconoscimento dei limiti di velocità: di serie dalla versione Live, il sistema riconosce i cartelli stradali con i limiti di velocità e fornisce questa informazione al conducente. Regolatore - limitatore di velocità: di serie dalla versione Live, la funzione di riconoscimento dei limiti di velocità utilizza il valore della velocità acquisita per impostare il regolatore/limitatore di velocità. Connect Assist: chiamata d’emergenza e assistenza in qualunque momento. Connect Nav: Touch Pad 7«, riconoscimento vocale, Tom Tom Traffic, segnalazione Zone di pericolo. Connect Play: tecnologia Mirror Screen compatibile con Apple Carplay e Android Auto, permette di collegare uno smartphone e duplicare il suo display su quello del veicolo (funzionalità di guida). ConnectedCAM Citroën, telecamera connessa, che cattura immagini e video, da condividere poi sui social network e registra automaticamente in caso di incidente.

Nuova Citroën C3, apparentemente agile grazie al suo diametro di sterzata di 10,7m, è lunga 3,99 m e offre una compattezza ottimale nella circolazione in città. La gamma di motori termici sembra anche permettere a Nuova C3 di proporre grande versatilità nella fascia centrale del mercato, e di soddisfare la maggior parte delle esigenze. Propone motorizzazioni performanti, efficienti e sobrie di ultima generazione, omologate secondo la norma di emissioni euro 6. Benzina con cambio manuale: PureTech 83 S&S (anche per neopatentati); PureTech 110 S&S. Benzina con cambio automatico: Per la massima fluidità e serenità al volante, Nuova C3 è disponibile anche con cambio automatico con la motorizzazione PureTech 110 S&S EAT6. Diesel con cambio manuale a 6 rapporti BlueHDi 100 S&S

