Formula 1, Mercedes devastante a Monza. Super pole di Hamilton, disastro Ferrari

Mai così male nel circuito italiano le due Rosse: Leclerc 13°, Vettel 17°

Sara Nucoli 05 settembre 2020 a

Lewis Hamilton devastante a Monza. Il campione del mondo in carica e la Mercedes hanno dato l’ennesima dimostrazione di forza anche nelle qualifiche del GP d’Italia, le prime con la mappatura di motore unica tra qualifiche e gara. Doveva essere la novità tecnica in grado di creare qualche grattacapo ai campioni del mondo, ma intanto il pilota inglese strappa la pole position numero 94 in carriera superando il compagno di scuderia Bottas di soli 69 millesimi.

Concorrenza lontanissima: Carlos Sainz jr - futuro pilota Ferrari - con la McLaren ha chiuso al terzo posto ma con 8 decimi di ritardo. Delude Max Verstappen, solo quinto con la Red Bull, mentre continua la crisi della Ferrari mai così male a Monza. Charles Leclerc ha ottenuto il tredicesimo tempo, Sebastian Vettel il diciassettesimo. Un disastro.