Renault, acquisti e post vendita totalmente digitalizzati

Giovanni Massini 17 luglio 2020 a

a

a

In era di pandemia, la filiera dell’auto si è dovuta adeguare alle regole del distanziamento sociale, digitalizzando tutte le operazioni possibili. In Renault, questa rivoluzione digitare era già in atto da tempo ed ora ha raggiunto livelli tali, da garantire l’effettuazione di quasi tutte le operazioni di una concessionaria: a “0” contatti. Fin dal 2019, erano in sistemi, per sveltire le operazioni di: valutazione, acquisti di auto nuove e usate, con operazioni post vendita come tagliandi ed altro, assegnazione di auto di cortesia e pagamento con fattura inviata via mail. Si tratta di 15 progetti, che hanno preso vita da circa 6 mesi, con risultati decisamente incoraggianti: solo per la quotazione dell’usato, eseguita con un “Preventivatore” on line, sono arrivate più di 80.000 richieste; in 2.350 hanno approfittato della possibilità di avere un preventivo digitale su lavori di manutenzione; oltre 100.000 i prestiti di Courtesy car effettuati (sono 2100 le vetture a disposizione, tra cui anche la Zoe elettrica, gettonatissima). Il tutto si gioca a “0” contatti, compresa la possibilità di scegliersi l’auto on-line, per un bel test drive, nella concessionaria più vicina. Le auto, ovviamente, come anche le courtesy car, sono super sanificate ed a prova di virus.

Giovanni Massini