Buon compleanno al Biscione: Alfa Romeo compie 110 anni

Il marchio del Biscione raggiunge un nuovo traguardo. Oggi, 24 giugno 2020, Alfa Romeo compie 110 anni e li celebra insieme a tutti gli appassionati di automobili svelando la collezione normalmente non visibile del Museo Storico di Arese, che riapre in totale sicurezza per questa straordinaria ricorrenza.

È un appuntamento con la storia, in tutte le sue sfumature: entrando nei depositi sinora chiusi al pubblico si accede a una collezione completa ed emozionante che comprende altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei, oggetti artistici.

Nell’ambito delle celebrazioni, verrà inaugurata la nuova sezione “Alfa Romeo in divisa” dedicata alle auto dei Carabinieri.

Coinvolti anche club, visitatori e appassionati: daranno vita a un flash mob e a una spettacolare parata sul tracciato interno, il tutto ovviamente in totale sicurezza.

Presente in anteprima la nuova Giulia GTA, una leggenda che si rinnova e rappresenta un ritorno alle radici di Alfa Romeo, quelle che affondano nel mondo delle prestazioni e del granturismo.

A cura del Museo Alfa Romeo di Arese anche il nuovo “Tour 110 Anni”, appositamente realizzato per questa occasione: sei video per un appassionante ed esaustivo tour virtuale.

I festeggiamenti proseguiranno sino a domenica 28, con il Museo eccezionalmente aperto, secondo questo programma, e attrezzato per accogliere il pubblico con una serie di misure all’insegna della sicurezza, mettendo al centro la salute dei visitatori e dello staff: tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Il rapporto tra Alfa Romeo e gli Alfisti, ma sarebbe meglio dire tra Alfa Romeo e tutti gli appassionati di storia e cultura dell’automobile, è diventato nel tempo un legame unico e inimitabile, al contempo viscerale ma perfettamente comprensibile, persino ovvio, anche se esaminato con la lente delle motivazioni più tecniche e razionali. Centodieci anni di storia hanno sempre, e da sempre, mostrato una buona ragione per dirsi affezionati al marchio Alfa Romeo: una relazione che va al di là del semplice attaccamento tra un consumatore e un marchio. Centodieci anni di storia: un traguardo che pochi possono vantare, una ricorrenza che ricorre proprio oggi, 24 giugno e che impone ad Alfa Romeo, e si tratta della più piacevole delle imposizioni, di restituire affetto e gratitudine a chiunque rivolga al Biscione un proprio pensiero. E così, per festeggiare il proprio centodecimo compleanno, Alfa Romeo vuole fare un regalo ai suoi appassionati.

Questo momento fondamentale per la storia el Biscione, quindi, non poteva aver luogo altrove: è il Museo Alfa Romeo a ospitare in totale sicurezza club e appassionati. Il prezioso spazio che custodisce le più significative creazioni del Marchio e che rappresenta un ponte tangibile tra le epoche e le generazioni sarà il luogo dove chiunque può esprimere e condividere la propria passione, in un ideale soffio sulle 110 candeline.

Ci sono molti modi per cementare un rapporto, ma rivelare un segreto, ancor più che formulare una promessa, rappresenta un suggello cristallino. Così da oggi Alfa Romeo apre al pubblico l’area Collezione, i depositi del Museo sinora chiusi consentendo di accedere a una raccolta completa ed emozionante che comprende altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei, oggetti artistici. È un vero e proprio tesoro che esula dalla filologia del percorso museale per creare un percorso storico autentico, completo e dettagliato.

La Collezione è suddivisa in 18 aree tematiche che spaziano dalle prime vetture del Marchio, come la 20/30 ES alle Formula, fra cui Formula 1 e Formula Indy. Dai concept cars come Caimano e Protéo ai prototipi come la Scarabeo, la Sprint 6C e la Giulia ancora camuffata. Ma non mancano le RL, le 6C di Jano e le vetture più recenti, sia da corsa che da strada. Per finire, una carrellata di propulsori, fra cui l’inedito 4C 1500 degli anni Trenta e i Formula 1 turbo 415T.

Nell’ambito delle celebrazioni, vviene perciò inaugurata la nuova sezione “Alfa Romeo in divisa” dedicata alle auto dei Carabinieri, a testimonianza dello storico rapporto tra Alfa Romeo e le Forze dell’Ordine che da sempre hanno arruolato tutti i più significativi modelli del Biscione. Lo spazio è stato allestito con un layout dinamico, grafiche geometriche e colori simbolici che valorizzano sei selezionatissimi modelli di Alfa Romeo, rappresentativi dei 60 anni dello storico rapporto con l’Arma. Le vetture, disposte su grandi pedane circolari, formano un suggestivo effetto tridimensionale che simula grandi aloni di luce teatrale puntati sulle auto che hanno accompagnato l’Arma nelle più disparate avventure nelle città italiane.

Alle pareti, le grafiche sono vivacemente colorate: il rosso, simbolo dell’Alfa Romeo e il blu delle luci di emergenza delle sirene, sottolineano le immagini storiche di vetture, personaggi e avvenimenti che hanno caratterizzato il rapporto tra l’Arma e l’Alfa Romeo.

Dalla 1900 M “Matta” che con l’Arma dei Carabinieri ha anche vinto una Mille Miglia alla leggendaria Giulia, la più iconica delle “Gazzella”. Fino alla 75, Alfetta – in esposizione un esemplare blindato – Alfa 90 ed una rara Giulia Giardinetta. La nuova sezione del Museo “Alfa in divisa” racconta le vetture, gli allestimenti e le epoche che hanno segnato la storia del Paese ed è stata progettata dall'arch. Benedetto Camerana che aveva già concepito, a fine 2013, la riqualificazione e il rinnovamento dell’intero Museo.

Oltre al bello della diretta, il Marchio propone un tour virtuale di uno dei più grandi musei del mondo dedicati alle automobili attraverso la serie di sei video “Tour 110 anni”, realizzato ad hoc per questa straordinaria ricorrenza. Il primo è introduttivo e mostra una panoramica del Museo; il secondo è dedicato all’area tematica “Timeline”, che rappresenta la continuità industriale del Marchio; il terzo all’area “Bellezza”, in cui si combinano stile, design e lifestyle; il quarto all’area “Velocità”, sintesi di tecnologia, spirito sportivo e piacere di guida. Il quinto e il sesto capitolo sono dedicati al dietro le quinte, con una overview sull’archivio e sulla collezione.

Durante la speciale ricorrenza odierna, è presente ad Arese la nuova Giulia GTA, l’iconica serie limitata concepita per il 110° anniversario del Marchio, e sempre da oggi il Museo Alfa Romeo sarà il teatro di esclusive anteprime private per i clienti. La nuova Giulia GTA si ispira tecnicamente e concettualmente alla Giulia GTA del 1965: la “Gran Turismo Alleggerita” sviluppata da Autodelta a partire dalla Giulia Sprint GT che collezionò successi sportivi in tutto il mondo. Giulia GTA deriva da Giulia Quadrifoglio ed è equipaggiata con una versione potenziata del motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, da 540 CV. Grazie all’adozione estesa di materiali ultraleggeri beneficia di una riduzione di peso pari a 100 kg rispetto a Giulia Quadrifoglio, raggiungendo un rapporto peso/potenza eccezionale di 2,82 kg/CV che la rende best in class. Inoltre, sono state sviluppate soluzioni tecniche specifiche anche per aerodinamica, assetto ed handling. È una leggenda che si rinnova e rappresenta oggi un autentico ritorno alle radici di Alfa Romeo, quelle che affondano nel mondo delle prestazioni e del granturismo.

Parlando di prestazioni, non si può trascurare come Alfa Romeo sia stato il primo costruttore a trionfare nel primo Gran Premio e nell’edizione inaugurale della Formula 1, nel 1950 con Nino Farina a bordo di un’Alfa Romeo Gran Premio Tipo 158 “Alfetta”. Il successo è stato bissato nel 1951 da Juan Manuel Fangio sull’Alfetta 159. La tradizione del Brand massima competizione motoristica continua oggi, e non potevano mancare gli auguri speciali di Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi, un campione del mondo e un talento italiano.

Eberhard & Co., intanto, per l'occasione rinsalda il legame con il Marchio, realizzando un nuovo cronografo in Edizione Limitata per omaggiarne il 110° anniversario. È Un segnatempo unico, concepito per racchiudere tutto il contenuto tecnico e stilistico che da sempre caratterizza i prodotti Eberhard & Co., in un’anima sportiva e di grande fascino come i modelli del “Biscione”.

L’omaggio di Compagnia Ducale è la e-mtb Alfa Romeo 110° Anniversary, una mountain bike elettrica che combina la forza e sportività con il comfort della pedalata assistita. Il carattere sportivo trova espressione nelle scelte tecniche - la batteria da 500Watt è potente e silenziosa, perfettamente integrata nel telaio – e nella livrea realizzata ad hoc insieme al Centro Stile Alfa Romeo per questa edizione limitata.

AUDES Group è licenziatario ufficiale dell’abbigliamento di Alfa Romeo, e la partnership esordisce con la collezione celebrativa dei 110 anni del Marchio. AUDES Group, in qualità di Official Clothing Licensee disegna, produce e distribuisce a livello internazionale la collezione marchiata Alfa Romeo, che sarà disponibile entro la fine del 2020.

Torino, 24 giugno 2020