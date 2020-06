iM torna in regalo con il Corriere: le anteprime e le novità dell'auto

Redazione iM 18 giugno 2020 a

a

a

Venerdì 19 giugno 2020 torna in regalo, come tutti i mesi, con i quotidiani del gruppo Corriere (Corriere dell'Umbria, Corriere di Viterbo, Corriere di Rieti e della Sabina, Corriere di Arezzo e Corriere di Siena) l'inserto iM - iMotori del Corriere realizzato, dal 1984, dai nostri giornalisti specializzati dell'auto e con le anteprime e le novità del mondo dei motori. In copertina la nuova Nissan Leaf e+ l'auto totalmente elettrica che permette 385 chilometri di autonomia senza dover scendere a compromessi: 5 posti veri, grandi spazi e tanta tecnologia all'avanguardia. Per scoprire e svelarvi le sue qualità (e anche i suoi difetti) l'abbiamo testata a lungo in una prova reale. E i risultati sono nero su bianco. All'interno, poi, spazio alla Renault Zoe che ora si presenta anche in versione Van per chi cerca un veicolo da lavoro a trazione full electric; alla Opel Corsa-e, un'altra elettrica sulla quale la Casa produttrice fa tante promesse (e chissà se saranno mantenute...); alla Subaru Impreza con propulsore ibrido; alla nuova generazione di Audi A3; alla Ford Fiesta con mild hybrid; alla Dacia Duster con motore 3 cilindri turbo da 100 Cv di potenza; alla Lancia Ypsilon ibrida; e alla nuova famiglia di Mercedes E frutto di un restyling con la quale la Casa di Stoccarda vuole restare la prima della classe tra le premium. Spazio anche al restyling di Seat Ateca e alla futura BMW iX3. Per gli amanti della guida sportiva segnaliamo, poi, un ampio servizio sulla gamma 2020 delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio ricche di Adas, finalmente, ai massimi livelli. Per gli amanti delle due ruote, invece, una Vespa Piaggio di gran classe: la versione speciale della 946 Christian Dior. Appuntamento, quindi, in edicola (e on line con le versioni acquistabili anche in copia singola direttamente sui nostri siti) con iM e i quotidiani del gruppo Corriere. E buoni motori a tutti.