Paola Caruso, chi è. La malattia del figlio e la puntura che gli ha fatto perdere momentaneamente l'uso delle gambe

Paola Caruso, opinionista e ospite fisso di diversi dei salotti televisivi, torna oggi in tv a Verissimo per raccontare come sta il figlio Michelino. Il piccolo finalmente sta meglio. La showgirl sta affrontando un periodo molto complesso, crescendo da sola il bambino. L'ex compagno, Francesco Caserta, infatti, non l'ha riconosciuto. Dopo la nascita gli è stata diagnosticata una malattia rara di cui si conosce poco.

La mamma si è accorta subito che qualcosa non andava e dopo diverse visite è stata identificata la patologia, ancora poco studiata. Come se non bastasse, in Egitto il bimbo è stato vittima di un caso di malasanità. Un medico gli ha praticato una puntura e lui ha smesso di camminare, perdendo momentaneamente l'uso delle gambe. Per fortuna oggi le cose sembrano andare un po' meglio, grazie anche al percorso di fisioterapia che sta seguendo. Le sedute sono continue e molto impegnative, ma il bimbo ha ripreso a camminare.

La speranza è che recuperi completamente. I miglioramenti di Michelino sono stati annunciati dalla mamma dal Museum of Dreams di Milano, con cui ha collaborato. Ha pubblicato alcune foto su Instagram scrivendo che “soltanto chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili”.

