Pizzeria Prefermento Il locale di Gubbio impiega tecniche di lievitazione che danno origine a prodotti gustosi e altamente digeribili

Contenuto Sponsorizzato

23 novembre 2021 a

a

a

DALLA PAURA DELL’APERTURA ALLA RIVISTA DEL GAMBERO ROSSO

Inaugurare un nuovo locale è un’impresa che porta con sé tante emozioni positive, dall’entusiasmo alla curiosità, ma anche qualche sensazione spiacevole: la paura di non farcela, di deludere le aspettative, di vanificare l’investimento fatto. Figuriamoci quando tutto ciò avviene in piena pandemia. Ne sanno qualcosa Alessandro Fiorucci e Allyson Toala, i proprietari della nuovissima Pizzeria Prefermento che ha aperto i battenti nel maggio del 2020, durante la prima ondata epidemiologica da Covid-19. Il titolare Alessandro Fiorucci ha un’esperienza consolidata nell’ambito della lievitazione: non solo ha gestito per anni un altro locale nella città umbra, ma ha frequentato per 15 anni corsi di specializzazione sulle tecniche di panificazione. Questo background di tutto rispetto, però, non è bastato per allontanare i timori dell’inaugurazione, legati anche alla chiusura dell’altra storica pizzeria, proprio a causa della pandemia.

Un successo inaspettato

Nonostante le angosce e la preoccupazione per il futuro della neonata pizzeria, Alessandro e la compagna Allyson si sono fatti coraggio e hanno avviato l’attività a marchio Prefermento, conquistando da subito il palato e i cuori degli eugubini. Attirati dalla varietà proposta nel lungo bancone con 15 diverse tipologie di pizza e dalla qualità della materia prima sempre freschissima, i cittadini hanno da subito premiato l’intraprendenza dei ristoratori consumando da asporto le specialità di Prefermento, che nelle prossime settimane inaugurerà un dehor esterno al coperto con 30 posti a sedere.

La pizzeria ha cominciato subito a far parlare di sé, al punto che il marchio Prefermento è stato recentemente citato dalla rivista del Gambero Rosso con un articolo dedicato. Un riconoscimento prezioso e inaspettato, che compensa gli sforzi compiuti da Alessandro e Allyson in un periodo difficile per tutti i ristoratori. La pizzeria situata in via Campo di Marte 23, infatti, è la prima dopo tanti anni a portare il premio a Gubbio, e una delle pochissime attività umbre che può vantare questo risultato. Oggi la pizzeria è riconosciuta come un’eccellenza del territorio e si appresta a moltiplicare i suoi punti vendita con l’apertura di nuovi locali a marchio Prefermento.

Le tecniche di fermentazione

Il segreto del successo di Prefermento risiede probabilmente nella cura maniacale con cui i proprietari della pizzeria scelgono gli ingredienti da utilizzare per l’impasto e la farcitura delle pizze. L’impasto, in particolare, è realizzato con le tecniche di lievitazione più innovative e genuine, in grado di dare vita ad un prodotto sano, gustoso e ad alta digeribilità. Impasti con lievito madre prefermentati, integrali, ai cereali e senza glutine sono solo alcune delle proposte della pizzeria Prefermento, che ha fatto della qualità il proprio principio ispiratore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.