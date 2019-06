Università: Randstad e UniCamillus insieme per inserimento medici e infermieri

Roma, 25 giu. (Labitalia) - Da sempre in prima linea per la formazione dei lavoratori del futuro, Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, ha siglato un protocollo d’intesa con la Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus), ateneo dedicato esclusivamente allo studio delle scienze mediche e sanitarie. UniCamillus, terza Università privata medica di Roma, si rivolge a studenti comunitari e non comunitari che dimostrino un particolare interesse scientifico e professionale nei confronti di problematiche sanitarie presenti soprattutto in paesi in via di sviluppo. È un ateneo laico, ispirato alla figura di Camillo De Lellis che, alla fine del sedicesimo secolo, fu il primo a scrivere e ad adottare il protocollo moderno di assistenza ospedaliera, definendo i principi di base del rispetto e della dignità del paziente. La partnership tra Randstad e UniCamillus ha l’obiettivo di promuovere contenuti didattici e professionali di interesse congiunto e valutare la progettazione di nuovi percorsi formativi. In un’ottica di riqualificazione professionali, Randstad e UniCamillus collaboreranno alla realizzazione di corsi di formazione professionale prioritariamente dedicati a personale disoccupato.

Inoltre, Randstad, sempre attenta alla ricerca costante del valore condiviso e alle politiche di sostenibilità, ha istituto delle borse di studio per studenti meritevoli. Mettere il valore delle persone e della loro formazione al centro è un valore comune tra Randstad e UniCamillus che ha scelto di offrire un numero importante di prestiti d’onore per gli studenti non comunitari che non dispongono di risorse economiche sufficienti. I prestiti saranno totalmente azzerati quando i laureati ritorneranno a lavorare nel proprio Paese di origine. “L’attività di Randstad - afferma Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia - incontra la mission e l’obiettivo di UniCamillus che lavora per formare i medici e gli infermieri del futuro. Il nostro protocollo d’intesa sarà un punto di partenza per la progettazione di nuovi percorsi formativi e per il placement dei laureati che potranno trovare negli esperti consulenti della nostra Specialty Medical, divisione di Randstad specializzata nei profili sanitari, un valido alleato”.

"Siamo particolarmente orgogliosi - afferma Gianni Profita, rettore di UniCamillus - di aver siglato questo protocollo d’intesa. Per UniCamillus mettere al centro l’individuo significa investire nelle persone e nella loro formazione. Per questa ragione, coerentemente con la nostra missione internazionale, riteniamo fondamentale sviluppare accordi di collaborazione con realtà internazionali come Randstad, che è leader nella ricerca, selezione e formazione di personale del settore della sanità. Vogliamo contribuire a creare eccellenze internazionali in campo medico e il concorso di realtà come Randstad possono dare un eccellente contributo".