Lavoro: al via Portfolio Day italiano per aspiranti creativi e comunicatori

Milano, 24 giu. (Labitalia) - Centotrenta direttori creativi delle più importanti agenzie di pubblicità e comunicazione, in sette città italiane per un giorno intero a disposizione delle ragazze e ragazzi che intendono muovere i primi passi nel settore della comunicazione, daranno vita al più grande Portfolio Day del settore. Promosso dal’Adci Art Directors Club Italiano, l’associazione che da 35 anni riunisce i migliori professionisti della comunicazione, il 'Grande Venerdì di Enzo' avrà luogo a Torino, Bologna, Roma, Civitanova Marche, Napoli, Palermo, venerdì 28 giugno (a Torino si terrà giovedì 27 giugno). La giornata è gratuita e riservata a giovani che stanno muovendo i primi passi nel settore della comunicazione.

Nel corso della giornata aspiranti pubblicitari, copywriter, art director, graphic e Ui designer, filmaker, fotografi e illustratori, avranno l’opportunità di sottoporre il proprio portfolio direttamente ai più importanti direttori creativi italiani, per ricevere consigli e suggerimenti su come entrare nel settore della comunicazione e con l'ovvia speranza di 'piacere' ed essere, magari, messi subito alla prova. Il 'Grande Venerdì di Enzo' è ispirato e dedicato ad Enzo Baldoni, giornalista freelance assassinato in Iraq, ma di mestiere pubblicitario copywriter, solito, ogni venerdì, appunto, aprire il proprio studio ai ragazzi e alle ragazze desiderosi di intraprendere la professione.

“Il 'Grande Venerdì di Enzo' - racconta Vicky Gitto, presidente dell’Adci Art Director Club Italiano - è una straordinaria occasione per presentarsi ovviamente in un’ottica di trovare lavoro, così come è successo, ad esempio, a una ragazza che colpi l’interesse del suo intervistatore che da subito la mise alla prova in agenzia. E lei lo ricompensò pochi mesi dopo con un Leone d’Argento al Festival della creatività di Cannes. Ma la giornata è un appuntamento bellissimo anche dal punto di vista degli incontri con gli altri giovani colleghi, in un contesto che trasuda creatività ed energia”.

Ma quali sono gli aspetti da curare per ben presentarsi a un colloquio con un direttore creativo? Vicky Gitto, presidente dell’Adci e direttore creativo del più grande network di comunicazione internazionale in Italia, li sintetizza così:

- Presentatevi con un portfolio, che rappresenti il vostro talento. - Selezionate pochi lavori ma buoni. Puntate sulla qualità più che sulla quantità. E’ meglio presentare una cernita di elaborati che inondare l’intervistatore di materiale. - Siate efficaci e puntuali nella vostra presentazione. Andate dritti al punto e non divagate. Sarà casomai l’intervistatore a chiedervi un approfondimento.

- Arrivate preparati: informatevi bene su chi è il vostro intervistatore, sull’Agenzia da cui proviene, i lavori, i clienti. E’ una forma di rispetto per chi avrete davanti oltre che il modo migliore per creare empatia e portare il colloquio su un livello di reciproco scambio. - Siate pronti, veloci, aggiornati! Al colloquio non si va a leggere le previsioni del tempo o a recitare il rosario. Fate in modo che in quei pochi minuti il vostro valore emerga.