Cafà (Fonarcom): "Da oggi terza strada su contrattazione"

Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Oggi è stata una giornata di grande soddisfazione. Sappiamo che ci sono i contratti collettivi leader che sono quelli sottoscritti dai confederali, poi ci i sono contratti collettivi sottoscritti dagli autonomi di cui una parte fa anche dumping, oggi con il rapporto presentato dalla dottoressa Gottardi che ha guidato un comitato scientifico per comparare il contratto collettivo sottoscritto da Cifa Confsal rispetto a quello dei confederali, è nata una terza strada di contrattazione collettiva che fa qualità, che mette al centro la persona". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente del Fondo Fonarcom, Andrea Cafà, che ha promosso un momento di confronto sulla contrattazione al Festival del lavoro a Milano.

"L'azienda, in questa era digitale, ha bisogno -ha concluso- di valorizzare il capitale umano. Chi non valorizza il capitale è destinato a non sopravvivere come impresa".