Pensioni: Salvini, 'quota 100 non si tocca, confermata anche per anni a venire'

Ue ed Africa, partnership agricola anche per gestire migrazioni

Roma, 21 giu. (askanews) - La terza conferenza ministeriale sull'Agricoltura fra Unione Europea e Unione Africana svoltasi oggi a Roma presso la sede della Fao ha portato alla firma di una dichiarazione politica per una partnership strategica nel campo agricolo e alimentare. Una partnership che, come hanno spiegato ad Askanews il commissario Ue per la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis e ...