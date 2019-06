Conti Pubblici: Cottarelli, 'con Ue quest'anno possibile accordo, prossimo anno difficile'

Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Non so come andrà a finire con l'Europa. Per quest'anno, forse, c'è qualche margine per trovare un accordo; credo comunque che l'Europa si aspetti delle azioni che il governo per il momento non sembra intenzionato a prendere. Il prossimo anno è la cosa più difficile perché, comunque, il divario tra quello che il governo vorrebbe fare e quello che sarebbe in termini molto generali in linea con le regole europee è molto più grosso". Lo ha detto l'economista Carlo Cottarelli, a margine del Festival del lavoro a Milano.