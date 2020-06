Fase 3, Penny Market continua sostegno della campagna 'Abbracciamo impresa italiana'

Milano, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Penny Market, presente sul territorio italiano da 26 anni, vuole essere attore principale nel far conoscere e valorizzare le realtà locali delle nostre regioni favorendo il turismo, l’ospitalità e le eccellenze enogastronomiche del Belpaese, attraverso un progetto in sinergia con le regioni e con gli operatori del turismo, in vista dell’estate ormai prossima.

Nasce quindi l’iniziativa 'Abbracciamo il turismo italiano' volta a dare un contributo alla ripresa economica delle Regioni, partendo da uno dei settori maggiormente colpiti, ovvero quello del turismo. 'Abbracciamo il turismo italiano' si tradurrà in iniziative dirette ad incrementare l’offerta di esperienze culturali ed enogastronomiche tipiche del territorio, attraverso un aiuto concreto per tutta la catena di imprese legate alle attività di turismo, viaggi e cultura nelle regioni.

L’11 giugno sarà la Puglia ad aprire la stagione della ripartenza di tutta la filiera dell’ospitalità Italiana; seguirà da subito la regione Veneto dal 25 giugno, mentre già altre regioni si candidano a far parte di questa incredibile onda di rilancio della bellezza del nostro paese.

Thruexperienc è il tour operator partner dell’operazione che, attraverso il portale Sognitaliani.it, raggiungibile anche dal sito Penny, offre ai clienti Penny Market, possessori di Penny card, tariffe scontate su viaggi sensoriali ed esperienze uniche in strutture selezionate. Un viaggio nel Belpaese tra percorsi gourmand, tradizione e luoghi affascinanti tutti da scoprire in modalità slow, come ad esempio passeggiate a cavallo e in bicicletta.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto di responsabilità di Penny Market, abbracciamo l’impresa italiana, a sostegno della ripartenza delle piccole e medie imprese italiane maggiormente colpite da queste difficili settimane di emergenza, e che in poco più di un mese dal suo lancio ha già visto oltre 250 candidature di piccoli produttori locali, che potranno ora accedere, grazie al supporto di Penny, ai canali tipici della gdo, con nuova spinta e sostegno verso una ripartenza.

Per Penny contribuire alla ripartenza significa valorizzare l’italianità e quindi anche le eccellenze locali in termini di ospitalità, esperienze e cultura che avranno, grazie a questa iniziativa firmata Penny Market, una visibilità di rilievo in tutta la comunicazione Penny on e off line, in-store e digitale. Comunicazione, visibilità, presenza sui canali tipici della grande distribuzione, semplicità di accesso e approccio responsabile, costituiscono il valore aggiunto di Penny per la ripresa del turismo nelle regioni italiane.

“Viviamo a valorizziamo il territorio ogni giorno - afferma Nicola Pierdomenico, ceo Penny Market Italia - è uno dei nostri valori e con 'abbracciamo l’’impresa italiana' ci siamo presi l’impegno di contribuire alla ripartenza delle piccole e medi imprese del nostro paese".

"Abbiamo però percepito - sostiene - la necessità di allargare questo abbraccio anche alla filiera del turismo, dei viaggi, dell’incredibile ospitalità Italiana, messa a dura prova dalla situazione in corso; vogliamo essere ambasciatori del territorio italiano e di tutta la sua bellezza e quindi vogliamo farci carico di promuovere, soprattutto ai nostri clienti, esperienze di viaggio di qualità, con un approccio responsabile ai costi".

"Ci siamo legati - ricorda Nicola Pierdomenico - a partner di valore, professionisti del turismo, mantenendo un continuo dialogo aperto con le Regioni, con l’imprescindibile obiettivo di essere protagonisti del rilancio dell’economia del più bel paese al mondo”.