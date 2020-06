LVenture Group e Lazio Innova, accordo quadro di coinvestimento

Roma, 9 giu. (Labitalia) - LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul Mta di Borsa Italiana che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, e Lazio Innova, società in house della Regione Lazio per l’innovazione e la crescita economica, hanno siglato un accordo quadro di co-investimento di durata biennale, volto a rafforzare il supporto finanziario alle startup innovative operative nel territorio della Regione Lazio, a partire dalla fase iniziale di accelerazione.

L’accordo sottoscritto prevede la possibilità di co-investimento da parte di Innova Venture - fondo di Venture Capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova e finanziato con i fondi comunitari afferenti alla programmazione Por Fesr 2014/2020 - nelle startup che parteciperanno al Programma di accelerazione di LVenture Group, che operano all’interno del territorio della Regione Lazio. Le startup saranno individuate e valutate da LVenture Group e selezionate insieme al Comitato di investimento di Innova Venture - composto da Fabio Mondini de Focatiis, Stefano Peroncini e Peter Mayrl - ai fini del co-investimento. L’investimento massimo in ciascuna startup selezionata, per un valore fino a 200 mila euro, avverrà con un rapporto di co-investimento pari al 40% da parte di Innova Venture e al 60% da parte di LVenture Group.

L’accordo con Innova Venture prevede inoltre la possibilità di poter seguire gli investimenti nelle fasi successive, con un co-investimento che potrà raggiungere il valore massimo di 2,5 milioni di euro per ciascuna startup accelerata: un segnale importante della volontà di potenziare ulteriormente la filiera di creazione e sviluppo delle startup sul territorio.

LVenture Group, attraverso il suo Programma di accelerazione Luiss EnLabs, nato da una joint venture con l’Università Luiss, ha lanciato più di 100 imprese innovative creando oltre 1.300 nuovi posti di lavoro ad alto valore aggiunto. L’accordo quadro stipulato con Lazio Innova conferma l’importante ruolo svolto dalla Regione Lazio - oggi sempre più polo di attrazione dell’imprenditoria innovativa in Italia - nel promuovere la nascita e lo sviluppo delle startup.

“Con l’accordo quadro di co-investimento che abbiamo appena firmato con LVenture raggiungiamo un duplice obiettivo: sostenere l’impresa innovativa digital driven con interventi nel capitale di rischio facendo leva sull’esperienza e la professionalità di uno dei più importanti attori dell’ecosistema laziale in questo campo. Siamo convinti che questa sia la strada giusta da seguire anche per il futuro”, ha affermato Andrea Ciampalini, direttore generale di Lazio Innova.

“Gli investimenti in nuove tecnologie e nei nuovi modelli di business sviluppati dalle startup sono oggi vitali per la ripartenza economica del nostro Paese all’interno della trasformazione digitale su scala globale accelerata dalla pandemia Covid-19. Questo accordo, che interviene aumentando il volume di investimenti e le risorse a disposizione delle startup sin dalla fase di accelerazione, ci permetterà di sostenere maggiormente il loro percorso di crescita. La collaborazione sempre più stretta con Lazio Innova, dagli investimenti, che ricoprono un ruolo fondamentale per la creazione delle imprese innovative sino ai programmi di Open Innovation, rafforza l’intero ecosistema dell’innovazione con un’importante ricaduta in termini di sviluppo e generazione di valore sul territorio”, ha affermato Luigi Capello, Ceo di LVenture Group.