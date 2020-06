Fase 2: Cef Publishing, corso per responsabile segreteria studio medico e odontoiatrico

Roma, 1 giu. (Labitalia) - Cambia la figura degli addetti alla segreteria di studio medico e odontoiatrico. Prima il mondo del digitale ed ora l'emergenza Covid stanno modificando l'organizzazione degli studi medici e la gestione della relazione all'interno e all'esterno degli studi stessi. Per rispondere a queste esigenze Cef Publishing, società che fa parte del Gruppo Ebano, la holding fondata e guidata dal presidente della piccola industria di Confindustria Carlo Robiglio, lancia un corso per il responsabile della segreteria di studio medico e odontoiatrico 4.0. Il responsabile della segreteria 4.0 è la nuova figura professionale nata dall’unione del ruolo classico dell’attività di segretaria con le competenze di comunicazione on line (e sui social network in particolare), oggi sempre più indispensabili in una fase storica in cui l'emergenza coronavirus impone agli studi medici una diversa organizzazione del lavoro.

Il corso è rivolto a chi intende cogliere le opportunità lavorative in cliniche e studi medici e odontoiatrici privati. Grazie alla qualificazione Cepas (istituto di certificazione delle competenze e della formazione) del percorso formativo e alla partnership con Synergie (agenzia nazionale di somministrazione di lavoro), al termine del corso i partecipanti un esame finale che, previo superamento, permetterà di ottenere l’iscrizione al registro nazionale Cepas di segretarie di studio medico e odontoiatrico e il certificato di formazione professionale per la validazione delle competenze da parte di Synergie. "E’ con particolare orgoglio - dichiara il direttore generale del gruppo Ebano, Silvano Mottura - che a distanza di pochi mesi dal ribadito impegno della Capogruppo nel supportare il processo di sviluppo della controllata Cef publishing spa ( acquisizione del totale controllo avvenuto nel novembre 2019) e, nonostante la grave crisi sanitaria planetaria Covid 19, Cef ha progettato, realizzato e sta commercializzando da maggio e, con ottimo riscontro di vendite, il nuovo ed innovativo prodotto formativo 'Segreteria di studio medico e odontoiatrico 4.0'".

"E' il risultato - sottolinea - di un importante lavoro di squadra che ha visto coinvolte tutte le società del gruppo, sinergia che ha permesso di portare sul mercato un prodotto di grande valore per il consumatore, che rilancia la nostra leadership in Italia e del metodo consolidato di studio in modalità fad basato sulla proprietaria piattaforma social learning, introducendo ora una grande innovazione a livello di tecnologie e strumenti per semplificare e rendere più fruibile da tutti i devices l’apprendimento: l’utilizzo di video in realtà aumentata, webinary, audiolibro e podcast". "In un settore in forte crescita - osserva Mottura - come quello sanitario privato, la funzione di segretaria di studio medico e odontoiatrico è sempre più richiesta. Sono sempre più numerosi gli studi privati di specialisti (pediatri, oculisti, cardiologi, dentisti…) alla ricerca di personale altamente qualificato. L’avanzare della ricerca e il progresso delle tecniche hanno portato a una grande diversificazione degli ambiti medici".