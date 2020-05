Fase 2: la wedding planner, via al 'matrimonio in casa'

Roma, 25 mag. (Labitalia) - L’attrice e wedding planner (esperta di destination wedding) Michelle Carpente lancia la sua nuova iniziativa 'Matrimonio in casa' per non dover rinunciare al giorno tanto atteso da migliaia e migliaia di coppie in tutta Italia. "E' proprio in un momento di totale precarietà - spiega la Carpente - che è giusto e doveroso festeggiare l’unica certezza che si ha, cioè l’amore, assieme alle persone più care. Per questo nasce 'Matrimonio in casa', un progetto che incoraggia i futuri sposi a celebrare la loro unione con un ricevimento dentro le mura domestiche. Una iniziativa che non è pensata solo per grandi case o ville. Un ricevimento per pochi invitati, infatti, può esser realizzato anche in una piccola dimora".

"Ciò che conta - prosegue l’attrice e wedding expert - è la pianificazione, una consulenza ad hoc realizzata da una squadra di fornitori esperti che lavorano instancabilmente anche a distanza. Tra questi c'è la bravissima floral designer Flavia Bruni con cui collaboro spesso". Infatti, tutte le consulenze vengono realizzate e personalizzate tramite video-chiamate per garantire la massima sicurezza. Un modo innovativo che segna una prima possibile apertura di un settore fondamentale come quello del wedding.

"I ricevimenti intimi - sottolinea Michelle Carpente - saranno la nuova tendenza, già esistente nel Destination wedding e meno diffusa in Italia per il legame molto stretto con la tradizione ed il sogno del matrimonio in pompa magna ma un matrimonio di lusso è possibile anche tra le mura della propria casa, da sempre location privilegiata oltreoceano. Inoltre questa soluzione vuole essere per tutti, sia per chi desidera e si può permettere un matrimonio di lusso, sia per chi non ha la possibilità in questo momento di forte crisi di affrontare una spesa importante come quella delle proprie nozze ma ha comunque la volontà di volerlo fare. Gli sposi hanno bisogno di soluzioni ed è nostro compito realizzarle e fare proposte alternative".

“Dal momento in cui - ribadisce - sono stati proibiti i ricevimenti dei matrimoni tutti i futuri sposi hanno iniziato a chiedersi se era giusto posticipare o cancellare. Per questo motivo, ho capito quanto in realtà la consulenza e i consigli degli esperti fossero fondamentali".

"Durante il lockdown - chiarisce - ho sentito l’esigenza di creare 'The wedding tips', una pagina Instagram in cui mi rivolgo alle coppie italiane e straniere dando loro consigli mirati sull’organizzazione matrimonio. Su questa pagina, una volta a settimana tramite diretta e sul mio sito internet michellecarpente.com, sarà possibile prendere un video-caffè con me su prenotazione. In entrambe le situazioni dedicherò il mio tempo a tutti i clienti che hanno necessità di avere risposte alle loro domande, o semplicemente consigli sull'organizzazione del loro matrimonio o su problemi logistici, il tutto davanti ad un buon caffè. Un modo ‘più smart’ di occuparsi del matrimonio”.