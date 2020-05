Kicky, per attività commerciali gestione digitale e gratuita delle prenotazioni

Roma, 11 mag. (Labitalia) - Gratuità del servizio, gestione digitale e veloce delle prenotazioni, rispetto del distanziamento sociale, innovazione e sicurezza, riduzione del tempo di attesa dei clienti, pubblicità gratuita tramite app, rilancio economico delle pmi. E’ questa l’idea lanciata del team di Kicky, composto in totale da 10 persone, tra i chi si occupa della comunicazione aziendale, della gestione dei profili social, della creazione dei documenti, della programmazione dell'infrastruttura software e della direzione generale. Un team nato due anni fa dai tre soci fondatori, Vincenzo Abbatantuoni, Angelo e Vincenzo Paduano.

“Kicky - si legge in una nota - è stata concepita come un’app che permettesse alle attività commerciali di avere una vetrina gratuita rivolta verso su una platea molto ampia, quella degli utenti del social network, e al tempo stesso per permettere agli utenti di fruire di attività, scegliendole tra le numerose proposte”.

Il concept “è stato poi rimodellato per far fronte a quelle che sono state e saranno le problematiche nate a seguito della pandemia. Quindi è stato implementato su Kicky un sistema di gestione della fila che opera nel seguente modo: gli utenti iscritti all'app potranno prenotare i posti messi a disposizione dall'attività commerciale; agli utenti che hanno effettuato una prenotazione verrà inviata una notifica al momento opportuno per accedere al posto riservato ed entrare direttamente nel locale; all'uscita dell'utente dal locale si libererà un posto di quelli resi disponibile dall'attività commerciale e conseguentemente verrà associato il suddetto posto al prossimo utente che si trova in fila”.

“Tutto questo - spiega la nota - permetterà agli utenti di essere in coda comodamente da casa propria e di essere aggiornato real-time sui posti liberi in un dato locale. All'attività commerciale permetterà di gestire la fila senza rischio di creare assembramenti o di non rispettare le norme del distanziamento sociale. Sarà un ottimo modo per non doversi occupare personalmente della gestione ingressi, essendoci un sistema intelligente che lo fa al suo posto”.

Inoltre, “è garantita la possibilità ad un utente di prenotare più slot disponibili per altri utenti in modo da far fronte ad eventuali problematiche, come la mancanza di uno smartphone. Lo scopo del team è stato quello di riadattare l'app in modo strategico e con una prerogativa puramente sociale per gli utenti e le attività interessate, (ovviamente l'app sarà al 100% gratuita) risolvendo parte delle critiche e dubbi mostrati dalle pmi e dalla popolazione rispetto le future direttive”.

“Diversamente dalle proposte di app per la fase due- si legge ancora - non si profilano gli utenti raccogliendo informazioni sui contatti che questi hanno tra loro. Ogni ‘ingresso-ticket’ è proprietà dell’utente che l’ha creato o riscattato prenotandolo, una volta usato, non vi è traccia del percorso che il token ha effettuato, così da non mettere in pericolo dati degli utenti. Le attività interessate possono scrivere a official_comunication@kicky.cloud) per essere aggiornate, ricevere materiale più e scaricare l’app”.