Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l'occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività. Quest'anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l'emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'economia, della società, della fiducia nel futuro". Così, con Adnkronos/Labitalia, Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video.

In un momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l'orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo.

"Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l'Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l'arrivo dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.