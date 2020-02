Turismo: Portale Sardegna celebra Giornata mondiale della guida

Cagliari, 21 feb. (Labitalia) - Portale Sardegna, il primo sito per le prenotazioni delle vacanze in Sardegna, in occasione della Giornata mondiale della guida turistica che si celebra oggi, 21 febbraio, porta alla scoperta di uno dei suoi maggiori tesori: i qualificati e competenti consulenti di viaggio, che offrono un valido aiuto ai viaggiatori in fase di prenotazione.

"Il trend della 'vacanza fai da te' - spiega una nota - è ormai sempre più in voga, in particolare tra i più giovani che amano sentirsi liberi e vivere all’avventura giorno per giorno. Dall’altro lato, però, c’è chi ancora preferisce affidarsi ciecamente alle mani e alle conoscenze di esperti del settore e del territorio: le guide turistiche. Infatti, le guide, sono le uniche persone in grado di trasformare una semplice vacanza, che sia al mare, in montagna o in città, in un’esperienza da sogno durante la quale tutto è organizzato con cura e nei minimi dettagli: dall’itinerario di viaggio, all’albergo, fino ad addirittura i transfer per i relativi spostamenti".

"Da anni Portale Sardegna, ha saputo rispondere all'esigenza dei consumatori di poter contare sulla figura di esperti per organizzare un viaggio e scoprire appieno un territorio, grazie al fondamentale supporto dei suoi Travel Angels, figure dedicate esclusivamente a consigliare le migliori esperienze e attività per poter trascorrere un viaggio speciale durante il quale vivere nuove emozioni e conoscere località ancora sconosciute. Nel corso del 2020, inoltre, entreranno a far parte della famiglia di Portale Sardegna i Sardinia Local Expert: veri e propri esperti locali radicati in tutte le principali località dell'isola. Ogni Local Expert ha a disposizione un punto fisico aperto a tutti (il Portale Sardegna Point), dove i viaggiatori possono recarsi per ricevere consigli di viaggio e prenotare tutte le migliori esperienze della zona più adatte ai propri bisogni e necessità, lasciandosi guidare dalle conoscenze e dalla passione per la propria terra degli esperti locali", conclude.