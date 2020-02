Fiere: al via Golositalia, maratona del gusto con la ristorazione del Nord-Ovest

Brescia, 21 feb. (Labitalia) - Si accendono i riflettori sulla buona cucina e sulle tradizioni enogastronomiche del Bel Paese, in mostra al Centro Fiera del Garda di Montichiari (Bs), da domani a mercoledì 26 febbraio, per Golositalia 2020, l’appuntamento con la ristorazione del Nord-Ovest firmato Italian Exhibition Group. Vera e propria gioia per il palato, Golositalia offre agli appassionati del gusto l’opportunità di un entusiasmante tour dell’Italia morso dopo morso. L’evento raccoglie una selezione di specialità culinarie e tipicità regionali, ingredienti pregiati e ricette curiose da Nord a Sud.

I foodies, alla ricerca di nuove tendenze culinarie e curiosità, possono incontrare in fiera piccoli produttori da tutta la penisola, degustare prodotti d’eccellenza e rarità, acquistare sapori insoliti da portare a casa e condividere con la famiglia e gli amici. L’Area Gourmet accoglie il grande pubblico fino a martedì 25 febbraio nei padiglioni 7 e 8 (ingresso consigliato 7 bis), e nel weekend resta aperta con orario prolungato alle ore 21 per una gustosa full immersion.

La nona edizione della manifestazione ripropone la sua doppia anima, che affianca all’offerta rivolta al consumatore finale anche quella business destinata ai professionisti dell’Horeca. Da domenica 23 febbraio e fino a mercoledì 26, l’Area Foodservice concentra al padiglione 5 (ingresso consigliato 5) le novità e le ultime tendenze in tema di attrezzature, tecnologie, impianti, accessori ed eccellenze del food & beverage, favorendo il matching con operatori di esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie, hotel, strutture ricettive. L’inaugurazione ufficiale domenica 23 febbraio alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli.

La Golositalia Academy ospita incontri tecnici, dimostrazioni e show cooking, offrendo una serie di opportunità di formazione e aggiornamento professionale in collaborazione con Cast Alimenti che, attraverso la Cast School, coinvolge anche giovani e studenti del settore alberghiero.

Tra gli chef e gli esperti ospiti della kermesse, ai fornelli di Golositalia sono attesi i medagliati Salvatore e Valentina La Porta, padre e figlia che lo scorso ottobre a Milano sono saliti sui gradini più alti del podio del Campionato europeo di pizza (oro per lei e argento per lui, già campione nel 2015), il bresciano Marco Martinelli, Campione del mondo di gelateria 2020 proclamato il mese scorso a Rimini in occasione del Sigep, 42° Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè che Italian Exhibition Group organizza nel suo quartiere fieristico di Rimini, così come i vincitori del Cibc-Campionato italiano baristi caffetteria 2020 Fabio Dotti (Cup Taster), Carmen Clemente (Latte Art), Elisa Urdich (Brewers Cup), Niki di Landa (Ibrik) e Davide Cobelli (Roasting). Protagonisti in fiera anche gli aspiranti baristi del 16° Trismoka Challenge, il talent che seleziona i migliori aspiranti baristi delle scuole alberghiere portando a Golositalia le ultime avvincenti fasi della competizione.

Secondo il rapporto annuale di Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi l’out of home nel nostro Paese vale circa 86 miliardi di euro, sostenuto dalla crescente spesa degli italiani per la ristorazione. Nel 2019 sono 336mila le imprese di ristorazione attive, di cui quasi una su tre gestita da donne e l'11,6% da cittadini stranieri, mentre 56.606 imprese sono gestite da giovani al di sotto dei 35 anni. Il settore nel complesso occupa 1,2 milioni di dipendenti dei quali il 52% è rappresentato da donne. Nell’ultimo decennio i posti di lavoro in bar e ristoranti sono cresciuti del 20%.