Everis, entro 3 anni 150 nuove assunzioni altamente professionali

Roma, 11 feb. (Labitalia) - Everis, Google cloud partner italiano, che decide di investire in Italia in un centro di eccellenza che guiderà l’innovazione in ambito ai per tutta Europa. L’obiettivo di everis è quello di inserire, entro i prossimi 3 anni, 150 figure altamente specializzate che possano lavorare a progetti per un volume d’affari di 20 milioni di euro.

Attraverso la tecnologia di Google cloud, everis vuole aiutare le aziende italiane a diventare vere compagnie data driven, fornendo strumenti abilitatori al business che permettano di comprendere e utilizzare le informazioni che hanno a disposizione e migliorare i processi commerciali realizzando un servizio più personalizzato.

Il risultato è una laboratorio intelligente, in grado di sperimentare su diversi settori quali retail, fashion, luxury, manufacturing, telco, utilities e financial services le tecnologie di intelligenza artificiale al fine di velocizzare la trasformazione digitale delle imprese italiane, passando dalla prototipazione al rilascio in produzione in pochissimo tempo di soluzioni quali: assistenti virtuali, cognitive contact center, trascrizione real time multi lingua, automatizzazione dei processi di analisi e categorizzazione dei documenti, in-store customer profiling, predictive maintenance, riconoscimento di oggetti ed immagini.

"Vogliamo aiutare le imprese italiane - spiega Paolo Cederle, country manager everis Italia - co-creando con i nostri clienti nuovi modelli di servizi grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie, per costruire aziende che non solo possano restare competitive, ma che siano all’avanguardia e protagoniste in un mercato internazionale in continua evoluzione".

"Le soluzioni che ne derivano sono frutto dell'esplorazione della tecnologia, ma sempre tenendo presente l’applicabilità al settore e il ritorno degli investimenti nel business. Mettiamo a disposizione le nostre competenze altamente specializzate e il network costruito in 20 anni di esperienza in Italia e in 18 altri Paesi nel mondo", aggiunge.

Il lancio del centro di eccellenza è la prima tappa di 'The excellence modernization', un roadshow dedicato alle aziende italiane che, attraverso 4 eventi tra Roma e Milano, esplorerà l’opportunità di modernizzare le organizzazioni utilizzando l’eccellenza che contraddistingue il nostro territorio e le nostre risorse.