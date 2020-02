Fisco: consulenti lavoro, confronto con Baretta su riforma a favore di tutti

Roma, 6 feb. (Labitalia) - Confronto sulla riforma fiscale con il sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta, a “Punti di Vista”, il programma di approfondimento politico dei Consulenti del Lavoro. "Per il sottosegretario Baretta -spiega una nota della Fondazione Studi Consulenti del lavoro- l’obiettivo della maggioranza è introdurre con la prossima legge di bilancio una riforma fiscale che riduca le aliquote Irpef a partite Iva e pensionati, dopo il taglio del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2020 alle imprese".

"Nell’agenda di Governo la riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati è in cima alla lista. Due i fronti su cui si sta già intervenendo: da un lato con il taglio del cuneo fiscale, previsto dal dl n.3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, per il quale sono stati stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 per il 2021; dall’altro lato con il tavolo tecnico convocato questa mattina al Ministero dell’Economia e Finanze per avviare una riforma fiscale che riduca le aliquote Irpef per autonomi e pensionati a partire dalla prossima legge di bilancio. L’idea sarebbe condivisa dalla maggioranza, secondo quanto dichiarato da Baretta", prosegue la nota.

Per i consulenti del Lavoro, l'obiettivo principale dichiarato da Baretta "è di poter arrivare alla fine di quest’anno a mettere in legge di bilancio una riforma fiscale che abbia come effetto che i cittadini, non i lavoratori dipendenti che hanno già avuto un risultato, ma i pensionati, le partite IVA, godano dell’abbassamento del peso delle aliquote", "si tratta di capire quanto è possibile operare, soprattutto sulle due aliquote più basse, e se si riesce anche sulla terza, in modo da togliere il peso delle tasse sui redditi medi e medio-bassi”.

Al confronto ha partecipato anche il vicepresidente della Commissione Lavoro in Senato, William De Vecchis, sottolineando che la Lega presenterà le sue proposte al Ministro del Lavoro Catalfo per ciò che riguarda quota 41, salario minimo e non autosufficienza, e dirà la sua anche sulla flat tax e sulla questione delle aliquote “per permettere anche alle aziende di avere sgravi sulla tassazione e quindi di assumere”.

Sul tema dell’occupazione è intervenuto il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, definendo "positivi gli interventi già introdotti nella manovra finanziaria a favore dei lavoratori dipendenti e di chi non ha lavoro, ma poco apprezzabile lo scarso interesse manifestato per le aziende e i lavoratori autonomi, che se non vengono sostenuti con interventi mirati a far ripartire gli affari e il lavoro non produrranno alcun vantaggio all’economia e all’occupazione". E, di conseguenza, non incrementeranno i contributi per la pensione.

“Non dimentichiamoci mai delle piccole e medie imprese, degli studi professionali, del tessuto socio-economico della nostro Paese che è quello da cui parte tutto, compreso il lavoro dipendente e il sostegno al sistema previdenziale”, ha sottolineato De Luca al termine della trasmissione.