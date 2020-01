Imprese: il Qatar ospiterà 'The Bizz Amea Awards' nel 2020

Roma, 24 gen. (Labitalia) - La World Confederation of Businesses (Worldcob) ha scelto Doha, capitale del Qatar, per ospitare la cerimonia di assegnazione dei 'The Bizz Amea Awards', che si terrà dal 24 al 27 novembre 2020. I premi riuniscono e danno un riconoscimento alle aziende leader di varie regioni che contribuiscono alla crescita quotidiana delle rispettive comunità locali e dell’economia mondiale. Il Qatar è stato scelto tra più di 14 destinazioni, trionfando su Kazakistan e Singapore, e si è aggiudicato il diritto di ospitare l’edizione 2020 dei 'The Bizz Amea Awards'. In occasione della cerimonia di assegnazione dei premi, si stima che Doha accoglierà dirigenti in rappresentanza di circa 100 aziende provenienti da oltre 50 Paesi.

The Bizz è stato creato nel 2005 dalla Worldcob per fornire alla comunità mondiale delle imprese una serie di benefici che ne promuovano lo sviluppo. Questo riconoscimento viene assegnato alle aziende leader nelle rispettive regioni, con l’intenzione di creare una rete di contatti e di apprendimento reciproco tra i membri dell’associazione mediante svariate attività.

Akbar Al Baker, Secretary-General di Qatar National Tourism Council (Qntc) e Group Chief Executive Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Il Qatar è una destinazione dinamica con un’ampia offerta di cultura, ospitalità e shopping. Siamo lieti di far conoscere il Paese, una destinazione che combina servizi all’avanguardia e ospitalità tradizionale con un’offerta di esperienze senza paragoni, a un pubblico nuovo grazie a eventi come i 'The Bizz Amea Awards'. Il Qatar ha ospitato più di 500 eventi business internazionali, tra cui conferenze, congressi e convegni, accrescendo in questo modo il suo portfolio di eventi globali e diventando una meta sempre più apprezzata da coloro che cercano molteplici e nuove esperienze radicate nella tradizione”.

La Worldcob è un’organizzazione internazionale fondata nel 2004 a Houston, in Texas, la cui mission primaria è la promozione dello sviluppo del business in tutto il mondo attraverso iniziative e strumenti quali The Bizz Awards, Worldcob - Csr, un certificato di responsabilità sociale d’impresa, e Worldcob Trust Seal (Wts), che certifica l’affidabilità delle aziende.

Jesus Moran, fondatore e presidente della Worldcob, ha affermato: “Siamo entusiasti di celebrare i 'The Bizz Amea' 2020 a Doha. Il supporto del Qatar National Tourism Council (Qntc) arricchisce l’esperienza dei nostri membri consentendo loro di scoprire la città e il suo intrattenimento culturale. Per i 'The Bizz Amea Awards' verranno organizzate attività incentrate su integrazione aziendale, networking e promozione del turismo, il tutto in una nuova ed entusiasmante destinazione”.

Le edizioni precedenti dei 'The Bizz Awards' si sono tenute, tra le altre mete, a Parigi, New York, Hong Kong, Roma, Monte Carlo, San Francisco, Amsterdam, Las Vegas e alle Hawaii, dando in questo modo ai membri l’opportunità di vivere l’esperienza Bizz ogni anno in un luogo diverso. In passato, le aziende qatariote Doha Bank, West Bay Petroleum e Qatar Airways hanno ricevuto questi premi in quanto eccellenze aziendali.