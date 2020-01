Consulenti del lavoro: con Jobs act non aumenta rischio licenziamento

messico

Video Tifosi scatenati a bordo campo, l'arbitro estrae la pistola e torna la calma

Durante una partita di calcio tra due squadre amatoriali, in Messico, l'arbitro ha trovato un rimedio clamoroso per contenere la foga dei tifosi, alcuni dei quali stavano per invadere il terremo di gioco. Resosi conto che gli inviti alla calma non sortivano alcun effetto, il direttore di gara ha estratto dai pantaloncini una pistola e ha intimato ai supporter di indietreggiare. Fra lo stupore ...