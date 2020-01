Animali: in partenza nuovo corso di Pet Sitter e Family Pet Sitter Opsi

Roma, 10 gen. (Labitalia) - E’ in partenza il nuovo corso di Pet Sitter & Family Pet Sitter Opsi 2020. Obiettivo Pet Sitter Italia (Opsi) nasce nel 2008 ed è la prima associazione che si occupa della formazione del Pet Sitter & Family Pet Sitter professionale. Ha come obiettivo di tracciare il giusto profilo del professionista in Pet Sitting e dare il 'legittimo' riconoscimento al Pet Sitter quale vera e propria figura professionale. “Il nostro obiettivo è, dunque, quello di mettere in luce le competenze e le responsabilità di chi ha attenzione al benessere e alla cura di un Pet altrui. Abbiamo anche ideato, per confermare la formazione dei nostri Pet Sitter, il tesserino di riconoscimento Opsi, utilizzabile su tutto il territorio nazionale”, commenta la presidente, Federica Mainetti.

Opsi si offre come portavoce di tutti coloro che con amore, attenzione e dedizione svolgono questo lavoro e desiderano trovare un punto di riferimento, di ascolto, un consiglio e un supporto sul quale fare affidamento in caso di necessità. Opsi offre a tutti i proprietari di un animale domestico, alla ricerca di un esperto nella custodia del loro Pet, una piattaforma di informazioni sulle giuste competenze che un Pet Sitter preparato deve possedere e che hanno diritto di esigere per i loro preziosi amici a quattro zampe. I proprietari hanno altresì la possibilità di verificare il tesserino di riconoscimento e la sua validità nell’Albo dei Pet Sitter Opsi presente sul sito.

Il corso offre una preparazione professionale grazie a docenti professionisti per ogni settore, strumenti di marketing, riconoscimento della sua professionalità tramite rilascio di attestato, tesserino di riconoscimento, iscrizione nell’Albo dei Pet Sitter Opsi che vengono pubblicizzati con cadenza regolare per ogni provincia, diritto alle convenzioni strette con i partner come assicurazione, commercialista, studio legale, web manager e altri. Opsi, quindi, offre ai propri iscritti tutti gli strumenti per iniziare la propria attività. Il costo del corso è di 500 euro ed è riservato ai soci attivi Opsi che abbiano sottoscritto l'iscrizione all'associazione di 150 euro aderendo al regolamento e al Codice deontologico dell'associazione. È prevista una preiscrizione al corso pari al costo della quota associativa per la propria partecipazione. Il corso si svolgerà con un minimo di 10 e un massimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno il 2 febbraio.