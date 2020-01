Nasce Eurotemps, prima partnership europea del settore Hr

Roma, 8 gen. (Labitalia) - Per rispondere alle esigenze di molte aziende internazionali alla ricerca di consolidate realtà Hr in differenti paesi, Orienta, insieme con altre agenzie per il lavoro estere, leader nei rispettivi paesi, ha fondato Eurotemps, la prima partnership tra società Hr e nel mondo delle risorse umane. Grazie ad Eurotemps, le multinazionali possono accedere a servizi specializzati attraverso un network di 340 agenzie distribuite tra Italia, Francia, Belgio, Germania, Portogallo, Spagna e Polonia.

“Vediamo che molte multinazionali sono costantemente alla ricerca di forti partner Hr che possano supportarli contemporaneamente nella ricerca di personale in differenti paesi, garantendo al contempo un elevato standard di qualità e competenza", spiega Giuseppe Biazzo, amministratore delegato Orienta. "Questo ha portato a metterci in contatto con i nostri partner europei, con i quali condividiamo molti valori tra cui la centralità del cliente, la fidelizzazione delle risorse, l’affidabilità, un forte focus sulla qualità e allo stesso tempo un modello di business che implica un alto livello di flessibilità grazie ad una struttura decisionale snella. Insieme possiamo offrire soluzioni di alta qualità per le aziende di diversi settori grazie a una solida presenza e conoscenza del territorio", sottolinea.

Entro i prossimi 5 anni, Eurotemps si pone come obiettivo quello di rafforzare la copertura negli attuali settori ed espandersi in altri paesi europei ampliando la propria offerta di servizi. I partner Eurotemps hanno esperienza in una vasta gamma di settori. In particolare per settori come trasporti e logistica, ospitalità, retail, industria e servizi. Le agenzie per il lavoro europee promotrici dell’iniziativa sono Orienta per Italia e Polonia, Ras per la Francia; Asap.be per il Belgio; Talenter per il Portogallo; Expertum per la Germania.

Nel dettaglio, Orienta è una delle principali agenzie per il lavoro italiane, attiva sin dal 1993, che opera a tutto campo nel settore delle risorse umane, in particolare nella somministrazione a tempo determinato, nello staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato), nella ricerca e selezione del personale, nella formazione (Orienta Academy), nella ricollocazione professionale e nell’outsourcing di attività aziendali tramite la controllata Orienta Direct, società attiva dal 1993. Orienta è presente su gran parte del territorio italiano con oltre 55 filiali operative, 150 dipendenti, un fatturato di oltre 150 milioni di euro e circa 20 mila persone somministrate.

Offre servizi a tutti i settori produttivi, con alcune divisioni di specializzazione nei settori: manifatturiero (Industrial), digitale (Ict), logistica (Truck & Logistics), commerciale (Ho.Re.Ca, Sales & Marketing), moda (Fashion & Luxury), servizi (Office & Contact Center) e Sanità (Healthcare & Wellness). Con la controllata Orienta Polska Sp.zo.o fornisce gli stessi servizi in Polonia con 3 filiali a Varsavia, Breslavia e Katowice. Orienta è attualmente certificata Iso 9001:2000 e SA8000; inoltre dal 2017 ha ottenuto la prestigiosa certificazione Elite di Borsa Italiana.

Ras è un Gruppo francese fondato nel 1969, specializzato nei servizi Hr. Le principali attività della società sono: selezione, somministrazione a tempo determinato e indeterminato. Il gruppo conta 130 filiali distribuite in tutta la Francia e un fatturato di 310 milioni di euro nel 2018. E' focalizzato sui seguenti settori: transporti & e logistica, hospitality, Retail and Luxury, Sport, Sanità, Administration. Ras ha creato nel 1994 un servizio attivo 24 ore al giorno per 7 giorni, offrendo ai clienti un servizio di customer service sempre attivo. Ha un forte posizionamento a livello nazionale nel settore autotrasporti. Negli ultimi 10 anni ha registrato una forte crescita, che gli ha permesso di investire in una strategia di rete e sostenibilità.

Asap è una società belga che è nella top 10 ten delle principali agenzie per il lavoro nel mercato del paese, specializzata in somministrazione, reclutamento e selezione e project-sourcing. Asap conta 80 filiali e più di 550 dipendenti. Nel 2018, ha generato un fatturato di 311 milioni di euro. E’ specializzata nei seguenti settori: trasporti e logistica, costruzioni, ingegneria, industrie, tecnologia, hospitality, retail, food, industria e servizi marittimi. L’azienda è stata fondata nel 1979 e attualmente si trova in una traiettoria forte verso la crescita, ampliando la sua impronta internazionale. Nel 2018 ha acquisito Expertum, società tedesca che una rete di oltre 40 agenzie.

Talenter Group è stato fondato nel 1999 ed è la più grande compagnia nel settore risorse umane del Portogallo. E’ specializzata in reclutamento e selezione, formazione, somministrazione, outsourcing e consulenza; opera in molti settori quali hospitality, industry, trasporti e logistica, edilizia, telecomunicazioni, healthcare and wellness, retail and call center. Con un fatturato di 85 milioni di euro nel 2018, Talenter ha 26 filiali in Portogallo, più di 200 dipendenti e una media mensile di 7.500 somministrati.

Expertum è una società Hr è specializzata nel reclutamento di figure tecniche e commerciali nel mercato tedesco. Expertum si rivolge alle aziende nel settore delle costruzioni, ingegneria e progettazione, industria aeronautica e chimica-farmaceutica. La consociata 'Expertum Blue' è specializzata nella somministrazione di personale nella produzione, nell'automotive e nella logistica. Con oltre 40 uffici e 30 anni di esperienza, accompagna le aziende offrendo servizi di alta qualità.