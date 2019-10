Parte nelle scuole 'Oggi per domani' per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere

Patané (Fto): molto bene le prenotazioni per i viaggi a Natale

Roma, 14 ott. (askanews) - "Il mercato" dei viaggi organizzati "in questo inverno si sta muovendo benino", in ripresa rispetto gli "andamenti folli" degli ultimi mesi in Europa. Sono rassicuranti le prenotazioni per le festività natalizie ormai alle porte, in particolare verso Cuba ed Egitto. Presa letteralmente d'assalto la Tanzania: a Zanzibar sarà difficile trovare una stanza per le prossime ...